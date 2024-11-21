"Третя світова почалася": Залужний пояснив, чому війна в Україні дійшла до такого рівня

Колишній головком ЗСУ та посол у Лондоні розповів, чому так сталося

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав нинішню ситуацію на фронтах російсько-українського протистояння Третьою світовою війною.

Про це повідомила "Українська правда". Під час виступу з нагоди церемонії нагородження УП-100 Залужний заявив, що "2024 року розпочалася Третя світова війна".

Україна воює не лише з Росією, а ще з КНДР та Іраном, зазначив Залужний. Він назвав ці країни тому, що росіяни використовують для атак на Україну північнокорейські ракети та іранські дрони "Шахед", а солдати КНДР вже воюють на одному боці з російською армією.

Крім того, в Україні підриваються китайські снаряди, а в російських ракетах застосовуються китайські деталі. За словами Залужного, більша частина військових погодиться з тим, що перелічені вище фактори дають підстави стверджувати: Третя світова війна почалася і світ має бути готовий до неї.

"Те, чого так довго очікували, воно вже почалось. Але хочу сказати, що сам Бог дає шанс, не тільки Україні, а й у всьому світу, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки", — заявив Залужний.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Валерій Залужний відреагував на План перемоги, представлений Володимиром Зеленським у Верховній Раді. Він назвав його абсолютно логічним та правильним.