Куди Росія може вдарити наступного разу: депутатам радять триматись подалі

Мова йде про удар по вулиці Грушевського, 5 у Києві

Останніми днями Росія здійснює безпрецедентні атаки по українських містах, застосовуючи різні види ракет та дронів, включаючи міжконтинентальну балістичну ракету "Орєшнік". Зокрема, під удар потрапили Суми, Одеса, Глухів та Дніпро, де зафіксовано численні руйнування цивільної інфраструктури.

Наступною ціллю Кремля, ймовірно, може стати Верховна Рада України. Про це у четвер, 21 листопада, в етері проєкту "Говорить Великий Львів" повідомив народний депутат Тарас Батенко.

За словами парламентаря, російське керівництво суттєво підвищило ставки у протистоянні з Україною. "Нас інформують про те, що є загроза ракетної атаки по Верховній Раді. Будемо бачити, чи станеться це, чи ні. Але я бачу, що Путін максимально підняв ставки", – наголосив Батенко.

Такі агресивні дії РФ — відповідь на дозвіл для України від західних партнерів на удари далекобійними ракетами ATACMS та Storm Shadow по російській території.

Також у четвер народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про скасування засідання Верховної Ради, запланованого на п'ятницю, 22 листопада. Нардеп нарікає, що мала відбутися година запитань до Уряду, але тепер доведеться чекати до наступного засідання, яке відбудеться вже у грудні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відомо про ракету "Орєшнік", якою Росія могла вдарити по Україні. Про це нашому кореспонденту розповів генерал Ігор Романенко.