"Чого орєшнік, а не берьозовік?": Мережа вибухнула мемами після того, як Путін заявив про нову російську ракету (фото)

Якщо росіяни розраховували на залякування народу України своїм новим озброєнням – потрібно було назвати його якось інакше.

Українці відреагували тоннами мемів та жартів, коли так званий "президент" Росії Володимир Путін озвучив назву "нової ракети", яка буцімто прилетіла по Дніпру 21 листопада вранці – "Орєшник". Якщо росіяни розраховували на залякування народу України своїм новим озброєнням, неймінг ракети поховав ці надії на старті.

"Телеграф" зібрав деякі меми, жарти ти коментарі з соціальних мереж. Наприклад, дуже багато людей пожартувало насамперед про те, що неймінг озброєння у російських окупантів такий собі.

Також частина коментарів, мемів та жартів в українському сегменті інтернету присвячена тому, що залякати українців не вдалося. Особливо з такою-то назвою ракети. Окрім цього, є й жарти з прямими натяками на деякі фізіологічні проблеми в Путіна, через що ракету, власне, й назвали "Орєшніком".

Деякі творці мемів натякають на відповідь, яку вигадає Україна. Жарти, доречі, жартами, а все може бути.

Навіть нейромережу попросили візуалізувати, які в неї асоціації з неймінгом "Орєшнік". ШІ асоціації має не дуже добрі.

А, ну і куди ж без вірного російського союзника, старого доброго "пюрера", самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, що у четвер, 21 листопада, Росія вперше в світовій історії випробувала міжконтинентальну ракету, і одразу по цивільному населенні. Спочатку лунали заяви, що це була ракета "Рубіж", та згодом Путін повідомив, що використав проти нашої країни нову балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік".

Раніше "Телеграф" писав, чому удар РФ по Україні міжконтинентальною ракетою унікальний. Про це розповіли у Центрі стратегічних комунікацій Збройних сил України.