Не "Рубіж", але щось відоме союзникам? Що на Заході пишуть про російський удар по Україні

На Заході вважають, що Путін хотів послати сигнал союзникам Києва.

У четвер, 21 листопада, Росія, ймовірно, вперше вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР). Можливо, йдеться про РС-26 "Рубіж", призначену насамперед для завдання ядерного удару.

"Телеграф" проаналізував, що про російський удар по Дніпру пишуть на Заході.

Це був не "Рубіж"?

Видання Politico публікує матеріал під назвою "Зеленський звинуватив Росію у запуску першої міжконтинентальної балістичної ракети по Україні".

"Ця ескалація сталася після того, як президент США Джо Байден минулими вихідними дозволив використання Україною далекобійних американських ракет для ударів по цілях на території Росії, нарешті задовольнивши вимоги президента України Володимира Зеленського до західних союзників зняти обмеження на використання наданої зброї.

Кремль попередив про наслідки цього рішення", — йдеться у тексті.

Додатково медіа наводить слова Дейва Пареса, речника прем’єр-міністра Великої Британії. Він заявив, що повідомлення з України "викликають глибоке занепокоєння".

"Ситуація швидко розвивається. Я не хочу випереджати наших розвідслужб, які терміново аналізують ці звіти, але якщо це правда, це буде черговим прикладом ницої, безрозсудної та ескалаційної поведінки Росії… [вона] лише посилює нашу рішучість", — сказав речник.

Американська газета The New York Times пише, що удар по Дніпру "став черговим епізодом ескалації впродовж тижня зростаючої напруги між двома сторонами".

Утім неназвані західні посадовці в коментарі виданню заявили, що по Україні було випущено не міжконтинентальну балістичну ракету, а, ймовірно, ракету середньої дальності, яка має менший радіус дії.

"Високопоставлений посадовець США зазначив, що зброя, ймовірно, є балістичною ракетою середньої дальності, додавши: "Але це новий тип, який ми вже відстежували"", — йдеться у матеріалі.

Французьке видання Le Monde публікує заяву речник Міністерства закордонних справ Франції: "Зрозуміло, що якщо цей запуск підтвердиться, це буде надзвичайно серйозною подією і, перш за все, продовженням ескалаційної політики Росії", — заявив Крістоф Лемуан, підкресливши при цьому, що на даному етапі Франція не має "жодних підтверджень" використання МБР.

Жодного військового сенсу

Німецька газета FAZ наводить думку експерта Мюнхенського Університету Бундесверу Марка Шиллера, який вважає, що ймовірна атака міжконтинентальними балістичними ракетами не мала сенсу з військової точки зору.

"З технічної точки зору, Росія стріляє з гармат по горобцях", — сказав він. Адже звичайні боєголовки, які Росія, ймовірно, використовувала під час атаки, не підходять для ураження окремих будівель або промислових підприємств. "Це терористична зброя", — каже Шиллер. Москва, очевидно, хотіла послати сигнал.

FAZ пояснює, що балістичні ракети надзвичайно важко перехопити через їхню високу швидкість. Навіть сучасні західні системи Patriot, які має у своєму розпорядженні Україна, можуть сягати своєї межі з міжконтинентальними ракетами. Але не факт, що це була МБР, пишуть журналісти.

Однією з систем, яка набагато краще підходить для захисту від таких ракет, є американська система протиповітряної оборони THAAD. Вона вважається надзвичайно надійною в захисті від балістичних ракет. Однак поки що Вашингтон виключав можливість її постачання. Сама країна має лише кілька таких систем — і нещодавно розмістила одну з них в Ізраїлі.

Сигнали Заходу

Агенція Associated Press вважає, що використання навіть однієї міжконтинентальної балістичної ракети, зі звичайним боєзарядом, "слугувало б страхітливим нагадуванням про ядерний потенціал Росії".

"Це також може стати сигналом для західних союзників України, що Москва здатна завдавати удару по них", — йдеться у матеріалі.

Медіа наводить слова міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, який заявив, що є "непідтверджені повідомлення … про запуск Росією нової балістичної ракети по Україні, який, як ми знаємо, вони готували місяцями".

Американський канал CNN пише: можливе використання Росією міжконтинентальної балістики є нагадуванням Заходу, "що її можливості значно більші, ніж демонструвалося раніше", особливо після змін у політиці як України, так і Росії.

"Захід вже тривалий час турбує можливість ескалації з боку Росії у відповідь на військові події. Цього тижня Україна завдала ударів по території Росії ракетами американського та британсько-французького виробництва, отримавши дозвіл від президента США Джо Байдена на використання далекобійних американських ракет.

Своєю чергою, президент Росії Володимир Путін оновив ядерну доктрину країни, знизивши поріг для можливого застосування ядерної зброї", — зазначає журналіст Нік Патон Волш.

Медійник нагадує, що посольства США, Греції та Іспанії в Києві закрилися за день до атаки. Можливо, їх попередили про ймовірний запуск МБР і вони вжили запобіжних заходів: "Ядерна держава, використовуючи ракету такого типу, може вирішити попередити інші ядерні держави, щоб уникнути неправильного трактування такого запуску".

"Росія намагалася і, можливо, досягла успіху в тому, щоб надіслати сигнал, випустивши, ймовірно, новий тип звичайної ракети, здатної долати українську систему ППО", — додає Волш.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які укриття допоможуть врятуватися від ракети "Рубіж".