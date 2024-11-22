Це не перешкода: в Білому домі запевнили, що російський "Орєшнік" не завадить підтримувати Україну

США нададуть Україні додаткові ракети-перехоплювачі для посилення протиповітряної оборони

Спроби залякування, до яких вдається російський режим, не завадять США підтримувати Україну. На тлі російської атаки балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" США продовжать надавати Україні нові пакети озброєння, в тому числі ракети, а також працювати над прискоренням їх доставки.

Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу 21 листопада. Вона заявила, що США знали про майбутній запуск Росією ракети задовго до того, як це було зроблено, і зараз не бачать ознак підготовки російського режиму до застосування ядерної зброї в Україні.

Окрім цього, прессекретар нагадала заяву президента США Джозефа Байдена щодо того, що США нададуть Україні додаткові ракети-перехоплювачі для посилення протиповітряної оборони. Їхню доставку буде значно прискорено.

"Багато з цих ракет протиповітряної оборони вже було поставлено, і поставки додаткових ракет ППО в Україну тривають. І тому ми продовжуватимемо це робити, аби переконатися, що вони зміцнюють свої можливості, включаючи протиповітряну оборону, і надати Україні найкращу можливу позицію на полі бою", – додала вона.

Нагадаємо, що у четвер, 21 листопада, Росія вперше в світовій історії випробувала міжконтинентальну ракету, і одразу по цивільному населенні. Спочатку лунали заяви, що це була ракета "Рубіж", та згодом Путін повідомив, що використав проти нашої країни нову балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік".

Раніше "Телеграф" писав, чому удар РФ по Україні міжконтинентальною ракетою унікальний. Про це розповіли у Центрі стратегічних комунікацій Збройних сил України.