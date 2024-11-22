Не только депутаты: кто еще в Киеве не явился на работу из-за угрозы обстрела РФ (обновлено)

Дополнительно предупредили местных жителей и компании

В пятницу, 22 ноября, из-за угрозы применения Россией межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) по Верховной Раде, в Киеве было минимизировано количество сотрудников в Кабинете Министров, Офисе Президента и других государственных учреждениях. Кроме того, не работают секретариаты комитетов Верховной Рады.

Как сообщил глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, эти меры предприняты для уменьшения рисков в связи с текущей ситуацией, пишет "Киев 24".

Дополнительно предупредили местных жителей и компании, имеющие офисы в этом районе.

В то же время, как сообщают "Новости. Live" со ссылкой на источники в ОП, Офис президента работает в обычном режиме с соблюдением мер безопасности. В случае воздушной тревоги сотрудники пойдут в укрытие.

Напомним, народный депутат Тарас Батенко в эфире проекта "Говорит Большой Львов" сообщил о том, что следующей целью Кремля может стать Верховная Рада Украины. По словам парламентария, российское руководство существенно повысило ставку в противостоянии с Украиной.

"Нас информируют о том, что есть угроза ракетной атаки по Верховной Раде. Будем видеть, произойдет ли это или нет. Но я вижу, что Путин максимально поднял ставки", – подчеркнул Батенко.

По его мнению, подобные действия РФ якобы ответили на разрешение западных партнеров Украины применять дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow по территории России. Эта эскалация свидетельствует о реакции Москвы на усиление военных возможностей ВСУ.

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что запланированное на пятницу, 22 ноября, заседание Верховной Рады было отменено. По его словам, во время заседания должен был пройти час вопросов к правительству, но теперь парламентарии вернутся к этой теме только на следующем заседании в декабре.

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Офис Президента работает в обычном режиме с соблюдением правил безопасности. Об этом сказал пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров, пишет "Интерфакс-Украина".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что, по мнению экс-головкома Залужного, Третья мировая война уже началась не только с Россией, а еще с КНДР и Ираном, заметил Залужный. ракеты и иранские дроны "Шахед", а солдаты КНДР уже воюют на одной стороне русской армией.