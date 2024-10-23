У Києві запобігли теракту: жертв могло бути багато (фото)

Як "тестове завдання" вони намагалися підпалити техніку ЗСУ

Служба безпеки та Національна поліція запобігли кривавому теракту у Києві, який планувала воєнна розвідка РФ (більш відома як ГРУ). Затримано двох російських агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць столиці.

Як повідомили у СБУ, росіяни намагалися досягти максимальної кількості загиблих цивільних у Києві. Це потрібно їм для поширення панічних настроїв серед громадян.

Для теракту ГРУ завербувало 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала "легких" заробітків у Telegram-каналах. Їй надали детальні інструкції щодо способів виготовлення вибухового пристрою з підручних компонентів.

"Відповідно до ворожих вказівок зловмисниця використала два мобільних телефони, до яких потрібно було під’єднати детонатор з пластидом, що мала дістати із замаскованого схрону. Його геолокацію окупанти планували "скинути" дівчині напередодні теракту", — йдеться у повідомленні.

Дівчина підтримувала зв'язок з кадровим співробітником російської розвідки, який перебував на тимчасово захопленій території Запорізької області. До своєї "діяльності" вона залучила й свого 26-річного співмешканця. Перед вчиненням теракту кожен з них мав виконати "контрольне" завдання: підпалити декілька одиниць військової техніки ЗСУ в районі Запоріжжя.

Саме у такий момент зрадників й затримали. Вони намагалися підпалити бойову машину піхоти (БМП), яка виконувала завдання на південному фронті. В пари вилучили знаряддя злочину та мобільні телефони із доказами роботи на Росію.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв "Телеграф", раніше СБУ викрила у Києві агентурну мережу елітного підрозділу російської ФСБ. До неї входило чотири особи, а координацією займався колишній народний депутат від забороненої Партії регіонів, зрадники планували серію підривів на коліях "Укрзалізниці" та ліквідацію українського журналіста Дмитра Гордона.