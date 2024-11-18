Підірвали авто з воїном ЗСУ та готували теракти. У Харкові затримали ДРГ ГРУ (відео)

Затриманим загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Служба безпеки України за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури припинила діяльність диверсійно-розвідувальної групи, яка працювала під керівництвом Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Агенти здійснювали теракти у Харкові та збирали розвідувальні дані для передачі до Росії.

Про це повідомив пресцентр СБУ. До складу ДРГ входили чотири місцеві жителі: інженер-програміст, двоє безробітних і колишній військовий. Діяльність групи координував бойовик з т.зв. "спецназу ДНР", який воює у складі російських окупаційних військ проти України.

Зловмисники провели на території Харкова кілька диверсійних операцій та терактів. Зокрема вони заклали вибухівку під автомобіль бійця Збройних сил України. Внаслідок вибуху він отримав тяжкі поранення.

Також вони отримали завдання пустити під схил поїзд, який перевозив техніку ЗСУ до лінії фронту. Контррозвідка СБУ затримала всіх учасників ДРГ. Один із них був заарештований у лісосмузі, де намагався сховати у схованку коробку з вибуховим пристроєм.

Інших затримали за місцем проживання. Під час арешту у них виявили та вилучили вибухівку, мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами роботи на російську розвідку.

Всім чотирьом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Заарештованим загрожує звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Також вирішується питання щодо оголошення підозр за ст. 113 (Диверсія) та 258 (Терористичний акт). Якщо суд визнає провину затриманих, то їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, СБУ і поліція запобігли теракт в Києві, який планувався російською військовою розвідкою.