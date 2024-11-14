У полон до ЗСУ потрапив відомий сепаратист та зрадник: що йому світить від СБУ

Його легко ідентифікували

У полон до ЗСУ потрапив зрадник, який брав участь у захопленні Луганської ОДА і багато років воював проти українців на боці РФ. Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Йому загрожує до 15 років ув’язнення із конфіскацією майна. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Відомо, що у жовтні 2024 року в Донецькій області українські бійці розгромили штурмову роту окупантів. В результаті зіткнення з боку противника вижив тільки він і його взяли в полон.

Як виявилося, до рук ЗСУ потрапив зрадник — український громадянин корейського походження Лі Вон Чоль, також відомий під псевдонімом Герман Прокопів.

Згідно з матеріалами СБУ, у 2014 році він брав участь у захопленні Луганської ОДА. Зрештою зрадник зірвав український прапор із будівлі держадміністрації та замість нього встановив російський триколор.

Після цього Лі Вон Чоль став командиром бойового крила так званої "Луганської гвардії". Зловмисник брав участь у масових заворушеннях, влаштовував проросійські мітинги та залякував місцевих патріотів. Він також воював проти сил АТО.

Після початку повномасштабної війни зрадник атакував бойові позиції Сил оборони на східному фронті. Бойовик разом із російськими військами захоплював міста Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ на Луганщині, а також селище Спірне на Донеччині.

Після затримання зрадник дав свідчення про військові злочини росіян, які вони вчиняли під час повномасштабного вторгнення на територію України.

Наразі Лі Вон Чолю повідомили про підозру за трьома статтями КК України. Він перебуває під вартою і йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років із конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що контррозвідники СБУ затримали депутата-зрадника однієї із селищних рад у Херсонській області. Він перейшов на бік окупантів під час захоплення регіону.