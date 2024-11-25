Россияне пытались прорвать границу Украины на новом направлении (карта)

Россияне пытаются "прощупать" позиции Сил обороны Украины с помощью диверсантов

В ночь с 24 на 25 ноября российская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорвать российско-украинскую границу между Харьковской и Белгородской областями, но была остановлена.

Об этом сообщил в Telegram начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко. Инцидент произошел на пограничном переходе "Гоптовка-Нехотеевка". По данным чиновника, малочисленная российская ДРГ пошла на прорыв границы, но ее остановили Силы обороны Украины.

В результате часть бойцов ДРГ была уничтожена, а часть отступила на территорию России.

Как отметил Задоренко, россияне не прекращают попыток "прощупать" позиции Сил обороны Украины с помощью своих диверсионно-разведывательных групп. В то же время Россия не проводит и не пытается проводить активное наступление на Дергачевском направлении, поскольку у нее в настоящее время нет необходимых для этого сил и средств.

Вячеслав Задоренко призвал граждан Украины не поддаваться панике и не верить слухам, распространяемым российской пропагандой.

Как сообщал "Телеграф" ранее, СБУ и полиция предотвратили теракт в Киеве, который планировался российской военной разведкой.