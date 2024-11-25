Зрада через "технічну помилку". Рада скасувала норму про конфіскацію майна корупціонерів

Нардепи вже працюють над виправленням ситуації

Верховна Рада прибрала норму Кримінального кодексу України, яка передбачала призначення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна обвинуваченого в корупційному злочині, який йде на угоду зі слідством. Це сталося через ухвалення закону про позбавлення почесних звань та державних нагород зрадників України та колаборантів.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас. Він пояснив, що 29 жовтня 2024 року ВР прийняла закон про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення регулювання угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією. Він набув чинності 1 листопада 2024 року.

За совами нардепа цим законом, зокрема, стаття 77 Кримінального кодексу України була доповнена частиною другою, яка передбачала можливість призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна до осіб, які звільнені від відбування покарання з випробуванням внаслідок засудження на підставі угоди про визнання винуватості. Таким чином, коли стаття 77 КК вже діяла в редакції закону № 4033-IX був прийнятий інший законопроєкт №11410 про позбавлення нагород зрадників України, який очікував розгляду парламентом в другому читанні майже 3 місяці.

Іонушас наголосив, що даним законом стаття 77 Кримінального кодексу викладена в іншій редакції. Таким чином, виникла техніко-юридична помилка або накладка норм.

Нардеп зазначив, що зараз триває робота над тим, щоб швидко повернути норму частини другої статті 77 КК щодо можливості застосування конфіскації майна у випадку укладення угоди у кримінальному провадженні. Зараз нардепи працюють над формою внесення законодавчої ініціативи.

Своєю чергою народна депутатка, член Комітету з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик у коментарі "Телеграфу" розповіла, що ця ситуація сталася нібито через технічну помилку секретаріату, який готував текст законопроєкту та випадково включив цю норму. За її словами, цю помилку можуть виправити на найближчому засіданні ВР.

Нагадаємо, 20 листопада Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №11410 про позбавлення почесних звань та державних нагород зрадників України та колаборантів. Для цього створять спеціальну комісію, яка ухвалюватиме рішення про необхідність позбавити нагород тієї чи іншої особи.

22 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про позбавлення державних нагород зрадників України. Всього у списку 34 особи.