Верховна Рада підтримала ліквідацію МСЕК: що буде замість неї

"За" проголосували 260 нардепів

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №12178, яким пропонується ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Вже відомо, що замість неї буде.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, "за" проголосували 260 народних обранців.

"Функції будуть покладені на експертні комісії, які формуватимуться у кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я", — йдеться у повідомленні нардепа.

Проєктом закону пропонується з 1 січня 2025 року замінити МСЕК командами лікарів-практиків. Передбачено, що ці команди працюватимуть у багатопрофільних медичних закладах та формуватимуться індивідуально з профільних фахівців відповідно до потреб пацієнта, що підвищить професійність експертизи.

При цьому нова система буде цифровізована. Таким чином, лікар зможе направити в електронному вигляді справу для оцінки, а результати оцінювання автоматично потраплятимуть до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери для подальших кроків з реабілітації, оцінки працездатності та, у разі потреби, призначення державних виплат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україною промайнула хвиля корупційних скандалів, пов’язаних із співробітниками МСЕК. Так, мільйонні статки з люксовими машинами знайшли у керівника Львівської МСЕК. Підозрювану перевіряють на причетність до безпідставного присвоєння груп інвалідності.