Рада залишила прокурорів без підвищення зарплат

Прокурори залишаться з попередніми зарплатами

Верховна Рада України скасувала заплановане підвищення заробітних плат прокурорам. За відповідну правку №155 проголосували 242 народних депутати.

Раніше Комітет Верховної Ради планував збільшити зарплати прокурорам на 37% у бюджеті 2025 року. Про результати голосування повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Деталі правки

Попередньо бюджетний комітет парламенту розглядав пропозицію щодо збільшення видатків на оплату праці прокурорів до 13,3 мільярда гривень у 2025 році. Це перевищувало поточні показники на 25%.

За словами народної депутатки Ніни Южаніної, спроби скоротити такі видатки під час засідання бюджетного комітету виявилися невдалими. Лобіювання інтересів прокурорів у парламенті здійснювали представники Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Народний депутат Ярослав Железняк раніше висловлював занепокоєння щодо ініціативи підвищення зарплат прокурорам. Він наголосив на невідповідності такого кроку на тлі нещодавнього підвищення податків.

У проєкті бюджету на 2025 рік початково передбачалося суттєве збільшення фінансування для органів прокуратури. Однак після публічного обговорення та критики з боку парламентарів правка про підвищення зарплат прокурорам не знайшла підтримки у сесійній залі.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що в Україні масово звільняються прокурори після скандалів з захмарними пенсіями. Лише за одну добу щонайменше шість керівників облпрокуратур написали заяви.