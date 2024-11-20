Минуло 1000 днів війни і Рада проголосувала за позбавлення нагород зрадників України

Для цього створять спеціальну комісію

У середу, 20 листопада, Верховна Рада проголосувала за законопроект №11410 про позбавлення почесних звань та державних нагород зрадників України та колаборантів. Для цього створять спеціальну комісію, яка ухвалюватиме рішення про необхідність позбавити нагород тієї чи іншої особи.

Підтримали законопроект 283 депутати. Про це розповів нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Так, до Кримінального кодексу наразі буде внесено нове додаткове покарання – позбавлення державних нагород за скоєння певних злочинів.

Зрадників України позбавлятимуть нагород за рішенням суду чи Ради нацбезпеки та оборони (РНБО). Згідно із законопроектом, держнагород можуть тепер позбавляти осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують або визнають правомірною окупацію території України.

Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, зокрема Героя України, ордени "За заслуги" та інші.

Нагадаємо, велика кількість зрадників України, які перейшли на бік російських терористів або ще до війни працювали на користь Росії, досі мають державні нагороди. Серед них – Олександр Єфремов, Ренат Кузьмін, Віктор Медведчук та інші. Зароблених під час роботи в Україні орденів та медалей їх ніхто так і не позбавив.

Досі ходять з українськими орденами зрадник, екс-прем’єр України Микола Азаров (орден Ярослава Мудрого та інші), екс-міністр освіти та колаборант Дмитро Табачник (орден Богдана Хмельницького). Також державні нагороди залишилися у гауляйтера тимчасово окупованої території Запорізької області Євгена Балицького та багатьох інших.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що для позбавлення зрадників України держнагород буде створено спеціальну комісію, яка розглядатиме кожен випадок окремо. Про це заявив журналістам спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.