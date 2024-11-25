Зрада из-за "технической ошибки". Рада отменила норму о конфискации имущества коррупционеров

Нардепы уже работают над исправлением ситуации

Верховная Рада убрала норму Уголовного кодекса Украины, которая предусматривала назначение дополнительного наказания в виде конфискации имущества обвиняемого в коррупционном преступлении, который идет на сделку со следствием. Это произошло из-за принятия закона о лишении почетных званий и государственных наград предателей Украины и коллаборантов.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас. Он пояснил, что 29 октября 2024 года ВР приняла закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины об усовершенствовании регулирования сделок о признании виновности в уголовных производствах в отношении коррупционных уголовных правонарушений и уголовных правонарушений, связанных с коррупцией. Он вступил в силу 1 ноября 2024 года.

По совам нардепа этим законом, в частности, статья 77 Уголовного кодекса Украины была дополнена частью второй, которая предусматривала возможность назначения дополнительного наказания в виде конфискации имущества к лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытанием вследствие осуждения на основании сделки о признании виновности. Таким образом, когда статья 77 УК уже действовала в редакции закона №4033-IX был принят другой законопроект №11410 о лишении наград предателей Украины, ожидавший рассмотрения парламентом во втором чтении почти 3 месяца.

Ионушас подчеркнул, что данным законом статья 77 Уголовного кодекса изложена в другой редакции. Таким образом возникла технико-юридическая ошибка или накладка норм.

Нардеп отметил, что сейчас идет работа над тем, чтобы быстро вернуть норму части второй статьи 77 УК о возможности применения конфискации имущества в случае заключения соглашения в уголовном производстве. В настоящее время нардепы работают над формой внесения законодательной инициативы.

В свою очередь народный депутат, член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцик в комментарии "Телеграфу" рассказала, что эта ситуация произошла якобы из-за технической ошибки секретариата, который готовил текст законопроекта и случайно включил эту норму. По ее словам, эта ошибка может быть исправлена на ближайшем заседании ВР.

Напомним, 20 ноября Верховная Рада проголосовала за законопроект №11410 о лишении почетных званий и государственных наград предателей Украины и коллаборантов. Для этого будет создана специальная комиссия, которая будет принимать решение о необходимости лишить наград того или иного лица.

22 ноября президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины. Всего в списке 34 человека.