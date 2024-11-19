Держбюджет на 2025 схвалила Рада. Які його мінуси
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У ньому передбачені колосальні витрати
У вівторок, 19 листопада, Верховна Рада України в цілому схвалила проєкт Держбюджету України на 2025 рік. Він передбачає рекордні витрати.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, законопроєкт підтримало 247 депутатів, утрималось — 12, а проголосувало проти — 21.
"Рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн. Дохід 2,3 трлн грн (сюди 141 млрд грн від податкового законопроєкту 11416д)", — пише нардеп.
Він наголошує, що Україна очікує надходження приблизно 38,4 млрд доларів зовнішнього фінансування.
Головні недоліки проєкт, на думку Железняка:
- 1,5 млрд на телемарафон "Єдині новини";
- Гроші на популізм — кешбек/ 1000 грн президента Володимира Зеленського.
Прем'єр-міністр Денис Шмигань розповів про основні пункти Держбюджету 2025:
- Всі податки громадян та бізнесу наступного року будуть спрямовані на оборону й безпеку нашої країни.
- На програми допомоги в соціальній сфері передбачено майже 421 млрд грн.
- Видатки на освіту складуть майже 199 млрд грн, а на медицину 217 млрд грн.
- У 2025 році ресурс місцевих бюджетів зросте на 15%.
Водночас нардеп Олексій Гончаренко заявив, що не підтримую цей бюджет, адже він має низку проблемних місць. Зокрема, як мінімум, не має чіткої підтримки військових, про яку говорять у Плані перемоги та Плані стійкості. Нардеп назвав це ганьбою.
"Гроші йдуть на дороги, на марафон, але не на військо. У бюджеті залишилися захмарні зарплати для окремих чиновників, кешбеки, тоді як підвищення зарплат і соціальних виплат, так і не передбачено. То для кого ж цей бюджет? Для українців чи для "своїх"?" — пише Гончаренко.
Раніше "Телеграф" розповідав, що передбачає "План стійкості" для економіки України, який Зеленський презентував у Раді.