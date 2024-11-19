Держбюджет на 2025 схвалила Рада. Які його мінуси

У ньому передбачені колосальні витрати

У вівторок, 19 листопада, Верховна Рада України в цілому схвалила проєкт Держбюджету України на 2025 рік. Він передбачає рекордні витрати.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, законопроєкт підтримало 247 депутатів, утрималось — 12, а проголосувало проти — 21.

"Рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн. Дохід 2,3 трлн грн (сюди 141 млрд грн від податкового законопроєкту 11416д)", — пише нардеп.

Він наголошує, що Україна очікує надходження приблизно 38,4 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Головні недоліки проєкт, на думку Железняка:

1,5 млрд на телемарафон "Єдині новини";

Гроші на популізм — кешбек/ 1000 грн президента Володимира Зеленського.

Прем'єр-міністр Денис Шмигань розповів про основні пункти Держбюджету 2025:

Всі податки громадян та бізнесу наступного року будуть спрямовані на оборону й безпеку нашої країни.

На програми допомоги в соціальній сфері передбачено майже 421 млрд грн.

Видатки на освіту складуть майже 199 млрд грн, а на медицину 217 млрд грн.

У 2025 році ресурс місцевих бюджетів зросте на 15%.

Водночас нардеп Олексій Гончаренко заявив, що не підтримую цей бюджет, адже він має низку проблемних місць. Зокрема, як мінімум, не має чіткої підтримки військових, про яку говорять у Плані перемоги та Плані стійкості. Нардеп назвав це ганьбою.

"Гроші йдуть на дороги, на марафон, але не на військо. У бюджеті залишилися захмарні зарплати для окремих чиновників, кешбеки, тоді як підвищення зарплат і соціальних виплат, так і не передбачено. То для кого ж цей бюджет? Для українців чи для "своїх"?" — пише Гончаренко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що передбачає "План стійкості" для економіки України, який Зеленський презентував у Раді.