Українців можуть позбавити спаму та дзвінків від шахраїв. Вже зроблено перший крок

Рада ще має остаточно ухвалити законопроєкт

В Україні планують заборонити зловмисні або небажані дзвінки на телефони. Це передбачено законопроєктом №8153 “Про захист персональних даних”, який Верховна Рада прийняла за основу ще 20 листопада.

Автором цього законопроєкту є спікер парламенту Руслан Стефанчук. Він вніс його до ВР ще у 2022 році.

У документі пропонується запровадити норму, яка передбачає, що здійснення небажаних викликів або направлення повідомлень абоненту забороняється. Передбачається, що абонент отримає право звернутись до постачальника електронних комунікаційних мереж чи послуг із запитом про встановлення контактних даних іншого абонента, який здійснює ці небажані виклики та повідомлення.

Відповідний запит складається в письмовій формі. Він має містити відомості, які підтверджують, що до абонента здійснюються небажані виклики з номера, щодо якого здійснено запит, а також письмове зобов’язання абонента використовувати дані іншого абонента, який здійснює небажані дзвінки, з метою захисту своїх інтересів у суді та не використовувати дані з іншою метою.

Після отримання запиту постачальник електронних комунікаційних мереж чи послуг зобов’язаний протягом 10 днів надати відповідь абоненту про задоволення запиту або у відмові. Зокрема, постачальник може відмовити, якщо запит не містить усіх відомостей.

У разі є задоволення запиту постачальник повинен буде надати абоненту інформацію про номер кінцевого (термінального) обладнання та ім’я (назву) абонента, який здійснює небажані виклики чи повідомлення, у разі наявності адресу реєстрації місця проживання чи адресу реєстрації юридичної особи. Також постачальник зобов’язаний зберігати інформацію про запит та відповідь на нього протягом 3 років з дня надання інформації абоненту.

Водночас постачальника можуть зобов'язати повідомити абонента, чиї дані були надані у відповідь на запит, про надання таких персональних даних протягом трьох робочих днів з дня їх надання.

Також документом передбачається подання письмового запиту для відстеження зловмисних або небажаних викликів. Постачальник у відповідь може тимчасово, але не більше 3-х місяців, записувати походження всіх викликів до кінцевого термінального обладнання абонента чи кінцевих пунктів мережі, включаючи ті, для яких існує вимога не ідентифікації.

Постачальник послуг повинен зберегти дані про відстеження та зробити доступними для абонента, який вимагав відстежити зловмисні або небажані виклики, у письмовій формі, дані про результати відстеження, тобто дані, що ідентифікують сторони, що здійснюють зв’язок, зокрема, номер абонента, дата виклику. Передбачається, що постачальник надсилає будь-які дані, що розкривають особу абонента, що здійснює виклик, лише у випадку, якщо абонент доведе необхідність отримання даних для захисту своїх прав у суді, внаслідок чого постачальник повідомляє абонента, що викликає, та контролюючий орган.

Нагадаємо, в Україні шахраї намагаються нажитися на патріотичних почуттях громадян. Зловмисники вигадують все нові схеми обману, використовуючи імена відомих посадовців та державних органів. Шахраї розсилають фальшиві повідомлення, вимагаючи грошей нібито на потреби ЗСУ.