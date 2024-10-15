Шахраї вигадали нову схему: обіцяють податкові пільги та прикриваються президентом

Шахрайство виходить на новий рівень

Шахраї в Україні намагаються нажитися на патріотичних почуттях громадян. Зловмисники вигадують все нові схеми обману, використовуючи імена відомих посадовців та державних органів. Шахраї розсилають фальшиві повідомлення, вимагаючи грошей нібито на потреби ЗСУ.

Олег Кіпер, очільник Одеської обласної військової адміністрації, повідомив про розсилку фальшивих повідомлень, у яких зловмисники вимагають перекази коштів. Кіпер закликав громадян не піддаватися на ці провокації.

За словами посадовця, усі випадки шахрайства ретельно фіксуються. Матеріали про такі злочини вже передані до правоохоронних органів для проведення розслідування.

Документ опублікував Олег Кіпер

У документі, опублікованому Кіпером, зловмисники, прикриваючись іменем начальника ОВА, просять гроші нібито для благодійної допомоги Збройним Силам України. Вони надсилають реквізити рахунку для переказу коштів, обіцяючи натомість податкові пільги.

Щоб надати своїм діям вигляду легітимності, шахраї стверджують, що їхня "ініціатива" узгоджена з Президентом України та Верховною Радою. Це типовий прийом зловмисників, які намагаються надати ваги своїм вимогам, посилаючись на вищі органи влади.

Раніше "Телеграф" розповідав, що литовського "волонтера" запідозрили у шахрайстві. Він хотів замінити "Чеку" на фронті, збирав гроші, але не зрослося.