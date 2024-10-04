У Києві з'явилися фейкові газовики: як не стати жертвою шахраїв

Пропонують свої послуги за великі ціни

У Києві активізувалися шахраї, які видають себе за співробітників "Київгазу". Аферисти пропонують киянам встановлення газових сигналізаторів за завищеними цінами.

Про це повідомляє Оболонська районна державна адміністрація. У РДА зазначають, що без попередження працівники "Київгазу" можуть приходити до осель лише для фіксації показників лічильника.

Киянам радять бути пильними. Щоб уникнути шахраїв, важливо звертати увагу на кілька ознак:

форма з логотипом "Київгаз";

посвідчення, яке містить ПІБ, посаду та підпис голови правління компанії.

У пресслужбі "Київгазу" підкреслюють, що їхні співробітники завжди мають бути у спецодязі з логотипом компанії та мати при собі посвідчення, чітко формулюючи мету свого візиту. В організації є три групи працівників, яким може знадобитися доступ до оселі споживача: контролери, слюсарі та аварійні бригади.

Контролери, здебільшого жінки, перевіряють показники лічильника. Хоча не всі контролери завжди вдягнені у спецодяг, кожен з них має посвідчення працівника газової компанії.

Слюсарі, які виконують планові технічні огляди, також потребують доступу до квартир. Мешканці заздалегідь повідомляються про такі огляди через оголошення та письмові сповіщення, що розсилаються організаціям, які обслуговують будинки. Всі технічні огляди також зазначені на сайті компанії. Слюсарі — чоловіки, і наразі в компанії не працює жодної жінки-слюсаря.

У разі підозри на шахрайські дії рекомендується негайно звертатися через офіційні канали "Київгазу" – через особисті повідомлення на Facebook, Instagram, чатботи в Telegram/Viber або за телефонами контакт-центру: (044) 495-04-04, (097) 495-11-04.

Нагадуємо, у Києві затримали шахраїв, які ошукали підприємця майже на 2 мільйони. Аферисти видавали себе за працівників ТЦК та ДБР.

Як виявилося, один із підозрюваних був давно знайомим з 42-річним підприємцем та запропонував йому допомогу в оформленні "білого" військового квитка у зв’язку нібито із захворюванням крові аби чоловік уникнув можливого призову на військову службу. Вартість своїх послуг "помічник" оцінив у 388 тис. грн. Після одержання цієї суми зловмисник залучив до шахрайської схеми ще трьох спільників, які розподілили між собою ролі для подальших незаконних заробітків.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві викрили шахрайську схему. Чоловік витратив майже 367 тисяч гривень з чужих карток на iPhone та ноутбук.