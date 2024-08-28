"Видоять" всі гроші: тревел-блогерка розповіла про шахрайські схеми та обман туристів у Єгипті

Єгипет — популярна країна, і туристів тут люблять, а надто люблять їх гаманці

Подорожі можуть бути значно дорожчими, ніж ви запланували заздалегідь. Приміром, ми розповідали, на якому популярному курорті дуже дорого пісяти в море. Тепер поділимось кількома популярними шахрайськими схемами єгиптян.

Тревел-блогерка Антоніна Патіз для embracesomeplace.com розповіла, чому вона нізащо не бажає повертатися до Єгипту. І однією з причин жінка назвала фінансову експлуатацію туристів. Вона сказала, що під час відвідування Єгипту почувалась "ходячим банкоматом".

Як єгиптяни видурюють гроші у туристів — приклад у ресторані

Жінка навела кілька прикладів такої фінансової експлуатації. Зокрема, вона розповіла, як вони з чоловіком вечеряли у відомому закладі, де подають лише одну страву. З інтернету вони дізнались, що ціна страви становить 20 єгипетських фунтів на людину. Однак у самому закладі меню не було, а офіціант взяв з них двох 100 єгипетських фунтів. Притому, що вони бачили, що пара за сусіднім столиком заплатила по 20 фунтів за страву.

За західними мірками ця сума невелика, але нам було ніяково, що з нас так відверто завищують плату. Це змусило нас почуватися дурними, тому що ми не могли нічого сказати чи зробити, не відчуваючи, що буде якась відплата, — розповіла жінка.

Як їх обманув таксист

Пара попросила в готелі викликати таксі. Коли вони уточнили ціну, їм сказали, що це вартуватиме "не більше 50 єгипетських фунтів". Вони знали цю ціну, і дали водієві 100 — разом з чайовими. Однак таксист агресивно вимагав 200 єгипетських фунтів та ще й відмовлявся відпустити їх, доки вони не заплатять. Ця сума була в чотири рази більша, ніж мала б бути.

До того ж, на виході з таксі водій віддав багаж не власникам, а іншому чоловіку, який без їх згоди поклав валізи у візок. Коли жінка підійшла, щоб вийняти багаж із візка, молодий чоловік зажадав чайових, перш ніж віддав сумки.

За словами жінки, цей постійний обман був однією з найгірших частин відвідування Єгипту. Врешті вони просто перестали виходити з готелю. Також ми розповідали, чому в Єгипті не варто пити водопровідну воду.