Украинцев могут избавить от спама и звонков от мошенников. Уже сделан первый шаг

Рада еще должна окончательно принять законопроект

В Украине планируют запретить злонамеренные или нежелательные звонки на телефоны. Это предусмотрено законопроектом №8153 "О защите персональных данных", который Верховная Рада приняла за основу еще 20 ноября.

Автором этого законопроекта является спикер парламента Руслан Стефанчук. Он внес его в ВР еще в 2022 году.

В документе предлагается ввести норму, предусматривающую, что совершение нежелательных вызовов или направление сообщений абоненту запрещается. Предполагается, что абонент получит право обратиться к поставщику электронных коммуникационных сетей или услуг с запросом об установлении контактных данных другого абонента, осуществляющего эти нежелательные вызовы и сообщения.

Соответствующий запрос составляется в письменной форме. Он должен содержать сведения, подтверждающие, что абоненту совершаются нежелательные вызовы с номера, по которому осуществлен запрос, а также письменное обязательство абонента использовать данные другого абонента, осуществляющего нежелательные звонки, с целью защиты своих интересов в суде и не использовать данные с другой целью.

После получения запроса поставщик электронных коммуникационных сетей или услуг обязан в течение 10 дней предоставить ответ абоненту об удовлетворении запроса или в отказе. В частности, поставщик может отказать, если запрос не содержит всех сведений.

В случае удовлетворения запроса поставщик должен будет предоставить абоненту информацию о номере конечного (терминального) оборудования и имени (названии) абонента, осуществляющего нежелательные вызовы или сообщения, в случае наличия адреса регистрации места жительства или адреса регистрации юридического лица. Также поставщик обязан хранить информацию о запросе и ответе на него в течение 3 лет со дня предоставления информации абоненту.

В то же время поставщик может обязать уведомить абонента, чьи данные были предоставлены в ответ на запрос, о предоставлении таких персональных данных в течение трех рабочих дней со дня их предоставления.

Также документом предусматривается подача письменного запроса для отслеживания вредоносных или нежелательных вызовов. Поставщик в ответ может временно, но не более 3-х месяцев записывать происхождение всех вызовов к конечному терминальному оборудованию абонента или конечным пунктам сети, включая те, для которых существует требование не идентификации.

Поставщик услуг должен сохранить данные об отслеживании и сделать доступными для абонента, требовавшего отследить вредоносные или нежелательные вызовы, в письменной форме, данные о результатах отслеживания, то есть данные, идентифицирующие стороны, осуществляющие связь, в частности номер абонента, дату вызова. Предполагается, что поставщик посылает любые данные, раскрывающие личность абонента, совершающего вызов, только в случае, если абонент докажет необходимость получения данных для защиты своих прав в суде, в результате чего поставщик уведомляет вызывающего абонента и контролирующий орган.

Напомним, в Украине мошенники пытаются нажиться на патриотических чувствах граждан. Злоумышленники придумывают все новые схемы обмана, используя имена известных должностных лиц и государственных органов. Мошенники рассылают фальшивые сообщения, требуя денег якобы на нужды ВСУ.