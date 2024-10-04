Шахрай-залицяльник виманив у українки 140 тисяч гривень: як йому це вдалося

Поліція проводить розслідування

Для жительки Рівненської області знайомство з чоловіком у соцмережі закінчилось втратою чималої суми грошей. Вона так і не змогла пояснити, як потрапила на гачок афериста.

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненщини. Зазначається, що жінка зізналась правоохоронцям, що знала про такий вид шахрайства.

За даними поліції, місяць тому в одній із соціальних мереж вона познайомилася з чоловіком, який нібито мешкає за кордоном. Той повідомив, що планує переїжджати до України та хоче відправити їй свої речі, цінне майно та гроші. Він також розповів, що хоче переслати подарунки для неї.

Жінка погодилася, а через деякий час до неї зателефонували невідомі і сказали, що потрібно сплатити мито вартістю 60 тисяч гривень. Крім того, додаткову плату через велику вагу посилки.

В результаті вона перерахувала 140 тисяч гривень на рахунки українських банків. Але після цього речі так і не приїхали, а "іноземець" перестав виходити на зв’язок.

За фактом шахрайства правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють осіб, причетних для вчинення злочину. Поліцейські також закликали українців бути обачними та не довіряти незнайомцям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 46-річна жителька Івано-Франківська добровільно перерахувала 2 мільйони грн "залицяльнику з Британії", бо той обіцяв їй романтичні стосунки. Їхнє листування тривало тиждень.