Чому ви також можете стати жертвою шахраїв

Український журналіст, військовослужбовець та політичний діяч Віктор Трегубов прокоментував гучний скандал навколо Ганни Фесун

"Як люди ведуться на усіх цих шахраїв та шахрайок? Певно, дуже тупі. От я б ніколи …"

Людоньки, є така штука — стан стресу. А також стан дистресу (це коли стрес триває довго, і не виходить до нього призвичаїтися).

Ці стани характерні тим, що людина в принципі втрачає раціональність мислення. Навіть якщо до цього була холодна та виважена, як Спок зі Стар Треку. Це нормально, так голови влаштовані.

Людина, що перебуває в безпорадності внаслідок стресу, стає довірливою та схильною до магічного мислення.

Тому для того, щоб людину обвести довкола пальця, її спочатку вводять в стан стресу. А вже в ньому її розумність та прохаваність просто збоїть.

Тому люди, які чудово знають про розводку "мамо, скинь гроші, я потрапив в ДТП", таки скидують гроші. І потім не розуміють, що це було. І потім ще згадують, що "але ж голос був такий же, як в моєї дитини". Насправді ні, просто увага та пам'ять в стані стресу теж чудять.

Тому вуличні розводіли хапають за руки чи оточують групою. Швидкий та несподіваний тілесний контакт чи купа людей довкола тебе вже змушує напружуватись і трішки втрачати адекватність.

Тому ви зараз такі розумні. Але не факт, що ви самі знаєте, як себе поведете, якщо вас переконають, що життю рідної людини загрожує небезпека. Бо як ми поведемо себе у стресі, видно тільки зсередини стресу.

Отож не вважайте, що це тільки дурних вражає, а вас не вразить. Якраз ця думка багатьох і губить.

Джерело: пост Трегубова у Facebook