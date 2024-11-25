Дотепні козацькі прізвища, що викликають щирий сміх: перевірте у списку своє

Часто козаки рятували своїх бойових побратимів від повернення до кріпацтва зміною родового імені

Велетенське різноманіття сучасних українських прізвищ виникало в середовищі запорізьких козаків. Безумовно, і саме Запоріжжя і Січ, як столиця цієї держави за етнічною складовою було українським.

Сьогодні "Телеграф" розповість про те, як і чому на Січі виникали дотепні прізвиська, що згодом переростали у повноцінні прізвища. Допоможе нам у цьому стаття у блозі історика Ігоря Поставного.

"Не зважаючи на те, що реальним статусом Запоріжжя в складі Речі Посполитої була формула "держава в державі" і Запоріжжя мало всі ознаки державності, все ж залежність від Польщі залишалася великою. Це, зокрема, виливалося у відвідини Січі польськими магнатами, що наїжджали туди зі своїми власними арміями і намагалися повернути в ярмо вчорашніх підневільних селян", — розповідає Поставний.

При цьому між керівництвом запорізького козацтва та польськими магнатами відбувалися різноманітні діалоги, нерідко із комічним забарвленням:

Магнат: (вказуючи пальцем на козака) Це мій холоп на прізвище Петренко.

Сотник: Та ні, це козак Котолупенко, ось і в реєстрі записано (читає) Ко-то-лу-пен-ко. (Звертаючись до козака) Ти ж Котолупенко?

Козак: Так, Котолупенко!

Козаки: (одностайно) Котолупенко, Котолупенко, всі знають, що це Котолупенко.

Сотник: (до магната) Ось бачите, пане, це ніякий не Петренко, це Котолупенко, а ви, мабуть помилилися…

Саме таким нехитрим способом козаки рятували своїх бойових побратимів від повернення до пана, кріпацтва, знущань, катувань, а, нерідко, й смерті. Якщо претендент був з біглих селян, тоді козаки змінювали його справжнє прізвище і в списках він значився вже під новим.

"Українське і запорізьке козацтво відзначалося певною розмовною брутальністю (особливо вишуканих слів не добирали), природженим гумором і поетичністю. Тому і до сьогодні майорять Україною дивовижні прізвиська – прізвища, іноді досить немилозвучні", — розповідає історик.

Козаки надавали прізвища за певними зовнішніми вадами та проблемами із здоров’ям: Кривошей, Шульга, Косий, Глухий, Незрячий, Кривоніс.

Проте серед козацьких прізвиськ, котрі потім переросли в українські прізвища найбільш немилозвучними, а звідси і найбільш кумедно-цікавими виступають ті, що пов’язані з окремими комедійно-комічними ситуаціями.

Давикоза, Добребаба, Дурнопійко, Жовтоніг, Жуйвода, Зажерило, Закривидорога, Зажрищенко, Загубиколесо, Задависвічка, Непийпиво, Нездійминога, Нетудихата, Накидайло, Неїжмасло, Нечистяк, Немудрий, Прозапас, Рідкокаша, Сухозад, Тітікало, Тиховліз, Тяхнирядно, Убийрадісний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про одиннадцять найзагадковіших прізвищ в Україні. Їхнє значення досі не знає ніхто.