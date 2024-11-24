Їх значення не знає ніхто: 11 найзагадковіших прізвищ в Україні, перевірте у списку своє

Усього таких родових імен налічується одинадцять

Зазвичай зміст українських прізвищ зрозумілий, адже наші предки давали їх людям, відштовхуючись від їхнього хобі, особливостей зовнішності, звичок, рис характеру та іншого. Однак є родові імена, значення та походження яких зовсім незрозуміле навіть досвідченим мовознавцям.

Про це йдеться у роботі мовознавця Юліана Редько "Сучасні українські прізвища". Там вказано перелік загадкових родових імен, які неможливо розгадати.

Усього таких прізвищ налічується одинадцять. При цьому, що цікаво, кілька з них мають до двох пораду носіїв по всій країні, а одна — понад 1,5 тисячі.

Найзагадковіші українські прізвища

Галазика;

Баляба;

Сікілінда;

Піндра;

Цубера;

Наріпеха;

Джічка;

Джебка;

Шпуй;

Цюзь;

Пось;

Так, прізвище Цубера налічує 1791 носій. Родове ім’я Баляба має 170 носіїв, а Пось — 159 носіїв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища давали людям, коли хотіли захистити від нечисті цілий рід. Наші пращури вірили, що правильно обране родове ім’я здатне відлякати злу силу і захистити таким чином сім’ю. Загалом таких прізвищ налічується п’ять.