Остроумные казацкие фамилии, вызывающие искренний смех: проверьте в списке свою

Часто казаки спасали своих боевых собратьев от возвращения в крепостное право сменой родового имени

Огромное разнообразие современных украинских фамилий возникло в среде запорожских казаков. Безусловно, именно Запорожье и Сечь, как столица этого государства, по этнической составляющей было украинским.

Сегодня "Телеграф" расскажет о том, как и почему на Сечи возникали остроумные прозвища, впоследствии перерастающие в полноценные фамилии. Поможет нам в этом статья в блоге историка Игоря Поставного.

"Несмотря на то, что реальным статусом Запорожья в составе Речи Посполитой была формула "государство в государстве" и Запорожье имело все признаки государственности, все же зависимость от Польши оставалась большой. Это, в частности, выливалось в посещение Сечи наезжавшими туда польскими магнатами со своими собственными армиями и пытались вернуть в иго вчерашних подневольных крестьян", — рассказывает Поставной.

При этом между руководством запорожского казачества и польскими магнатами происходили разные диалоги, нередко с комической окраской:

Магнат: (указывая пальцем на казака) Это мой холоп по фамилии Петренко.

Сотник: Да нет, это казак Котолупенко, вот и в реестре записано (читает) Ко-то-лу-пен-ко. (Обращаясь к казаку) Ты Котолупенко?

Казак: Да, Котолупенко!

Казаки: (однородно) Котолупенко, Котолупенко, все знают, что это Котолупенко.

Сотник: (к магнату) Вот видите, пан, это никакой не Петренко, это Котолупенко, а вы, наверное, ошиблись…

Именно таким нехитрым способом казаки спасали своих боевых собратьев от возвращения к господину, крепостной зависимости, издевательств, пыток, а нередко и смерти. Если претендент был из беглых крестьян, тогда казаки меняли его настоящую фамилию и в списках он числился уже под новым.

"Украинское и запорожское казачество отличалось определенной разговорной грубостью (особенно изысканных слов не подбирали), врожденным юмором и поэтичностью. Поэтому и по сей день развеваются Украиной удивительные прозвища – фамилии, иногда довольно неблагозвучные", — рассказывает историк.

Казаки предоставляли фамилии по определенным внешним недостаткам и проблемам со здоровьем: Кривошей, Шульга, Косой, Глухой, Незрячий, Кривонос.

Однако среди казацких прозвищ, которые затем переросли в украинские фамилии наиболее неблагозвучными, а отсюда и наиболее забавно-интересными выступают те, что связаны с отдельными комедийно-комическими ситуациями.

Давикоза, Добребаба, Дурнопийко, Жовтоног, Жуйвода, Зажерило, Закривидорога, Зажрищенко, Загубиколесо, Задависвечка, Непийпиво, Нездейминога, Нетудыхата, Накидайло, Неежмасло, Нечистяк, Немудрый, Прозапас, Редкокаша, Сухозад, Титикало, Тиховлез, Тягнирядно, Убейрадостный.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об одиннадцати самых загадочных фамилиях в Украине. Их значение до сих пор не знает никто.