Далеко летять, вражають аеродроми та ППО: що відомо про ракети Tomahawk, які можуть передати Україні

Вони коштують 4,16 млн доларів за штуку

Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію із закликом до країн-членів Альянсу прискорити процес прийняття України до складу НАТО та дозволити ЗСУ бити далекобійними ракетами з військових об’єктів на території Росії. Народний депутат України, голова Постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв припускає, що йдеться про ракети дальністю 1000-5500 кілометрів, які можуть завдавати ударів на стратегічну глибину противника — наприклад, про "Томагавки".

"Телеграф" вирішив розповісти, що це за ракети. А також їх характеристики.

Варто зазначити, що Tomahawk – це багатоцільова крилата ракета, яка є невід’ємною частиною ударної потужності ВМС США. Її низькорівневий політ та висока точність роблять її ідеальною зброєю для ураження важливих військових об’єктів, таких як командні пункти, аеродроми та системи ППО. Оснащена різноманітними типами боєголовок, Tomahawk може виконувати широкий спектр завдань, від знищення наземних цілей до розвідки. Сучасні модифікації цієї ракети забезпечують їй ще більшу дальність, точність та живучість.

Основні характеристики ракети Tomahawk:

тип – дозвукова крилата ракета з турбореактивним двигуном;

довжина – 5,55 м без бустера;

діаметр – 0,52 м;

вага без прискорювача – близько 1 315 кг;

дальність польоту – 1 250-2 500 км;

бойова частина – фугасна, ядерна, касетна, вагою до 454 кг;

системи наведення – інерційна система з корекцією по фото місцевості, GPS та протирадарна ГСН.

Високоточні далекобійні ракети Tomahawk коштують 4,16 млн доларів за штуку, здатні вражати цілі на відстані до 1 600 км.

Раніше "Телеграф" писав, що Сполучені Штати Америки можуть передати Україні крилаті ракети великої дальності JASSM. Проте, у разі позитивного рішення, Києву доведеться чекати кілька місяців через необхідність "розв’язати технічні питання".