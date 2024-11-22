"Рубєж", "Орєшнік" або "Кєдр". Чим насправді вдарили по Дніпру та яка між ними різниця

З назвами ракети виникла плутанина

У четвер, 21 листопада, росіяни вперше в історії застосували міжконтинентальну балістичну ракету для удару по Україні. Майже одразу після цього почала з'являтися інформація, чим саме вдарила Росія.

Спершу у Повітряних силах України повідомили, що РФ запустила з Астраханської області міжконтинентальну балістичну ракету. Проте там не уточнили, про що саме йдеться.

"Рубєж"

Згодом ЗМІ повідомили, що росіяни застосували проти України ракету середньої дальності РС-26 "Рубєж". Ця ракета є подальшим розвитком проєкту "Ярс" (РС-24 "Ярс") з новими керованими бойовими блоками для прориву протиракетної оборони, який сам є модифікацією ракетного комплексу "Тополь-М".

"Орєшнік"

Того ж дня президент РФ Володимир Путін заявив, що було застосовано новітню ракету середньої дальності "Орєшнік" у без’ядерному гіперзвуковому виконанні. Втім, дані про таку ракету або засекречені, або, ймовірно, її може і не існувати. Бо про неї інформації у відкритих джерелах не знайти.

Видання Defence Express зазначило, що "Орєшнік" насправді може бути робочою назвою для міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубєж". Зазначалося, що нову назву Путін застосував нібито для залякування Заходу.

"Кєдр"

У п'ятницю, 22 листопада, у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли деталі про нову балістику, якою атакувала РФ. Там зазначили, що, ймовірно, було застосовано балістичну ракету зі складу ракетного комплексу "Кєдр".

Пізніше очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що росіяни могли зробити два дослідних зразки балістичної ракети "Кєдр". Сама ж ракета "Орєшнік" — це наукова назва, а насправді ж система називається "Кєдр", вона є носієм ядерної зброї.

Нагадаємо, 21 листопада Путін звернувся і до громадян України. Він заявив, що Росія нібито "заздалегідь пропонуватиме мирним жителям України та інших держав покинути небезпечну зону під час застосування цих ракет".

22 листопада його прессекретаря Дмитро Пєсков заявив, що у РФ вирішили опрацювати механізми оповіщення цивільного населення України про нові атаки. Проте він не розкрив деталей, як це планують робити.