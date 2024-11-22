Яка американська зброя може допомогти Україні збивати міжконтинентальні ракети

Україна таких коштів не має

Україна обговорює зі Сполученими Штатами Америки надання зброї, яка може збивати міжконтинентальні ракети. Мова може йти про модернізацію "Патріотів" або отримання Aegis.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на джерела в керівництві Збройних сил України. Зазначається, що такі засоби мають американці.

"Україна не має коштів, здатних збивати міжконтинентальні ракети, але вони мають американців. Україна звернеться до США для передачі таких озброєнь", — сказало джерело.

Він каже, що мова може йти про модернізацію "Патріотів" або отримання Aegis. Варто додати, що американська система ПРО Aegis для захисту від балістичних ракет малої та середньої дальності.

Що відомо про Aegis

Aegis Combat System – американська корабельна багатофункціональна бойова інформаційно-керуюча система (БІКС), що є інтегрованою мережею корабельних засобів освітлення обстановки, засобів ураження, таких як зенітні керовані ракети Standard missile 2 (SM-2) і сучасніші Standard missile 3 (SM- 3) та засоби управління, що формуються на базі широкого впровадження автоматизованих систем бойового управління (АСБУ).

Також у США є системи, які здатні збивати такі ракети, як система THAAD.

"Україна ініціюватиме переговори про спробу спільно з партнерами знайти протидію такому озброєнню — або отримання відповідних комплексів, здатних збивати їх, або проведення модернізації комплексів Patriot", — відзначило джерело.

Що відомо про THAAD

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – це протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет середньої дальності від компанії Lockheed Martin Missiles and Space.

Батарея THAAD складається з чотирьох основних компонентів: пускова установка, перехоплювач, радар та блок керування вогнем. Пускова установка встановлюється на вантажівці, здатній нести до восьми перехоплювачів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Збройні сили України вирішили посилити протиповітряну оборону Києва.

Крім того, джерела в керівництві Збройних сил України (ЗСУ) розповіли, чого досягла Україна в Курській області й скільки там зараз військових РФ.