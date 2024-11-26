Далеко летят, поражают аэродромы и ПВО: что известно о ракетах Tomahawk, которые могут передать Украине

Они стоят 4,16 млн долларов за штуку

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию с призывом к странам-членам Альянса ускорить процесс принятия Украины в состав НАТО и позволить ВСУ бить дальнобойными ракетами из военных объектов на территории России. Народный депутат Украины, председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев предполагает, что речь идет о ракетах дальностью 1000-5500 километров, которые могут наносить удары на стратегическую глубину противника — например, о "Томагавках".

"Телеграф" решил рассказать, что это за ракеты. А также их характеристики.

Стоит отметить, что Tomahawk – это многоцелевая крылатая ракета, являющаяся неотъемлемой частью ударной мощности ВМС США. Его низкоуровневый полет и высокая точность делают его идеальным оружием для поражения важных военных объектов, таких как командные пункты, аэродромы и системы ПВО. Оснащенная разнообразными типами боеголовок, Tomahawk может выполнять широкий спектр задач, от уничтожения наземных целей до разведки. Современные модификации этой ракеты обеспечивают еще большую дальность, точность и живучесть.

Основные характеристики ракеты Tomahawk:

тип – дозвуковая крылатая ракета с турбореактивным двигателем;

длина – 5,55 м без бустера;

диаметр – 0,52 м;

вес без ускорителя – около 1315 кг;

дальность полета – 1250-2500 км;

боевая часть – фугасная, ядерная, кассетная, весом до 454 кг;

системы наведения – инерционная система с коррекцией по фото местности, GPS и противорадарная ГСН.

Высокоточные дальнобойные ракеты Tomahawk стоят 4,16 млн долларов за штуку, способные поражать цели на расстоянии до 1600 км.

Ранее Телеграф писал, что Соединенные Штаты Америки могут передать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM. Однако в случае положительного решения Киеву придется ждать несколько месяцев из-за необходимости "решить технические вопросы".