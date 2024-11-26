У НАТО закликали дати Україні "Томагавки" і взяти в Альянс: проте не все так просто

Остаточне рішення будуть ухвалювати в кабінетах вищого політичного керівництва Альянсу

Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію із закликом до країн-членів Альянсу прискорити процес прийняття України до складу НАТО та дозволити ЗСУ бити далекобійними ракетами з військових об’єктів на території Росії.

Текст резолюції опубліковано на сайті ПА НАТО. Документ підтримали під час засідання 25 листопада у канадському Монреалі.

У ньому йдеться про необхідність розробити спільну стратегію щодо Росії, надати Україні право завдавати ударів далекобійною зброєю по російським військовим об’єктам, а також активізувати зусилля щодо прийняття України до складу Північноатлантичного Альянсу.

Народний депутат України, голова Постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв на своїй сторінці у Facebook пише, що йдеться про ракети дальністю 1000-5500 кілометрів, які можуть завдавати ударів на стратегічну глибину противника — наприклад, про "Томагавки".

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, експерт РНБО у 2001—2011 рр. з питань заморожених конфліктів у Євразії Віталій Кулик у коментарі "Телеграфу" розповів, чи має Україна шанси стати членом Альянсу в найближчому майбутньому.

За словами політолога, рішення Парламентської асамблеї НАТО обмежене, оскільки це "парламентський клуб". Однак, попри обмеженість свого впливу на формування реальної політики Альянсу, ПА НАТО залишається важливою трибуною — за її допомогою можна озвучувати свою позицію, формувати потрібну громадську думку, доносити свої аргументи.

Водночас важливо розуміти, що остаточне рішення ухвалюється не Парламентською асамблею НАТО. Рішення ухвалюють у кабінетах вищого політичного керівництва Альянсу, а там позиція може бути різною. Наприклад, якщо позиція Генерального секретаря є проукраїнською, то керівники деяких країн-членів Альянсу мають іншу думку щодо України.

— Є держави, керовані політиками, які не хочуть посилення України і не хочуть давати нам серйозну зброю, наприклад ті ж "Томагавки". Є країни, керівництво яких відверто заграє з Росією, або орієнтується на якесь "замирення" з нею, на т.зв. "Мюнхен 2.0". Тому не варто переоцінювати Парламентську асамблею НАТО, але водночас ми маємо користуватися цим майданчиком. І метою подібних резолюцій є формування кола друзів України у політичному керівництві країн-членів НАТО, — заявив Кулик.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в НАТО вголос заговорили про удари по Росії у разі нападу на Альянс.