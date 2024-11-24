Україна може отримати далекобійні ракети до F-16: куди вони можуть долетіти

Включення ракет JASSM до пакету військової допомоги може бути анонсоване до кінця осені

Сполучені Штати Америки можуть передати Україні крилаті ракети великої дальності JASSM. Проте, у разі позитивного рішення, Києву доведеться чекати кілька місяців через необхідність "розв’язати технічні питання".

Про це повідомляє видання Reuters. Зауважують, що США близькі до того, аби ухвалити таке рішення.

Як зазначають три джерела агентства, включення ракет JASSM до пакету військової допомоги може бути анонсоване до кінця осені, але остаточного рішення поки не ухвалено. Ці ракети здатні суттєво змінити стратегічний баланс у війні, адже їхня дальність ураження охоплює велику частину території Росії.

JASSM дадуть можливість Україні завдавати ударів по території Росії на 370 км вглиб. На цій території також розташовані понад 30 авіабаз РФ, з яких ворог здіймає літаки для ударів по Україні, зокрема, по цивільним об’єктам. Військові аналітики вважають, що це змусить РФ відсунути свої бази постачання та центри зосередження військ, що може ускладнити її наступальні дії.

Ракети інтегровані для використання американськими винищувачами, такими як F-16. Водночас, офіційні особи США припускають можливість адаптації ракет для українських літаків радянського зразка, однак подробиць поки що немає.

Водночас, експерти застерігають від того, щоб сприймати ці ракети чи будь-яку іншу зброю, як "вундерваффе", що сама собою кардинально змінить ситуацію на полі бою.

Технічні характеристики JASSM

довжина – 4,27 м,

розмах крила – 2,4 м,

вага – 1020 кг,

бойова частина – 450 кг,

дальність – 370 км,

швидкість польоту – до 1000 км/год,

похибка влучання – до 3 м,

виробнича вартість – $ 0,7 млн.

JASSM

AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — це американська високоточна крилата ракета класу "повітря — земля". Її основне призначення — знищення важливих, добре захищених стаціонарних і мобільних об'єктів за будь-яких погодних умов і часу доби.

Базова версія JASSM має довжину близько чотирьох метрів, здатна долати відстань до 370 км і відзначається низькою помітністю для радарів. Вона може летіти на низьких висотах, обходячи ворожі системи ППО завдяки програмуванню маршрутів. Удосконалений варіант JASSM-ER забезпечує дальність понад 800 км. Втім, за даними Reuters, Україні, ймовірно, нададуть старішу версію ракети, оскільки вона більш доступна на складах США.

JASSM використовується виключно на американських літаках, серед яких F-15, B-1B, B-2, B-52H, F-35, а також F-16, який вже став частиною озброєння Збройних сил України. F-16 може нести дві такі ракети, що розширює можливості ударів по важливих цілях.

Ракета створена за технологією "стелс", яка забезпечує низьку помітність завдяки спеціальним геометричним формам і матеріалам, що поглинають радіохвилі. Це дозволяє JASSM проривати ворожу протиповітряну оборону на низьких висотах.

JASSM оснащена турбореактивним двигуном і системою автономного розпізнавання цілей. Її навігація базується на GPS та інерціальній системі, а на фінальному етапі польоту ракета використовує тепловізійну головку самонаведення. Це дозволяє ефективно обходити системи радіоелектронної боротьби і з високою точністю уражати об'єкти.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії, а Франція та Британія дали згоду на застосування SCALP і Storm Shadow для обмежених цілей у Курській області.