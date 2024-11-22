Білорусь могла прикласти руку до створення російського "Кедра"

У розробці ракети є, ймовірно, білоруський слід

До розробки міжконтинентальної балістичної ракети "Кедр", яку Путін називає "Орєшнік", може бути причетний білоруський "Мінський завод колісних тягачів" (МЗКТ). Ймовірно, саме цією ракетою російські військові завдали удару по Дніпру 21 листопада.

Підприємство активно постачає шасі та комплектуючі російським оборонним компаніям, зокрема заводу "Титан-Барикади" у Волгограді. Про це повідомляє "Білоруський гаюн".

За даними української розвідки, до розробки цього ракетного комплексу залучили підприємства з Москви, Волгограда та Воронежа. Основним розробником став волгоградський "Титан-Барикади".

Як повідомляє "Білоруський гаюн", за перші 9 місяців 2024 року МЗКТ відвантажив 200 вагонів з колісною технікою російському військово-промисловому комплексу. Переважна частина поставок призначалася для виробництва військової техніки.

Аналіз вантажних перевезень показав, що саме на "Титан-Барикади" білоруський МЗКТ спрямував 36 вагонів з технікою та комплектуючими. Експерти припускають, що ці поставки могли містити шасі, необхідні для створення мобільного ракетного комплексу "Кедр".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чим насправді вдарили по Дніпру. Був це "Рубєж", "Орєшнік" або "Кєдр" та яка різниця між цими ракетами.