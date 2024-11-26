Звільнення від мобілізації чоловіків до 25 років: у Раді назвали можливу причину, чому закон "завис"

Внаслідок юридичної колізії склалася ситуація, коли обмежено придатних можна призивати, а повністю придатних – ні

Народна депутатка Ірина Фриз не виключає, що причиною непідписання президентом Володимиром Зеленським ухваленого ще у жовтні законопроєкту про особливості призову обмежено придатних українців віком до 25 років, може бути позиція командування Збройних Сил.

Таку думку Фріз, яка є співавторкою згаданого законопроєкту №11379-д, висловила у коментарі "Телеграфу".

"Це не перший законопроєкт, який президент і не підписує після ухвалення його Верховною Радою, і не повертає на доопрацювання зі своїми зауваженнями. Я не виключаю, що на етапі підписання була заслухана думка Генерального штабу стосовно цього законопроєкту", — сказала Фріз.

Зазначену ситуацію народна, депутатка вважає тим більше дивною, що з тексту до другого читання і, відповідно, з фінальної версії законопроєкту було вилучено норму, яка стосувалася можливості звільнення з військової служби вже призваних осіб, які бувши обмежено придатними у воєнний час, не досягли 25-річного віку.

"До другого читання законопроєкт дійшов у секвестрованій редакції. Від початку мова йшла і про (можливість звільнення з військової служби. — Ред.) тих, кого вже мобілізували до 25 років, після перепроходження ними ВЛК і зміни ними статусу. Ця частина була прибрана. Тому те, що президент наразі не підписує законопроєкт навіть у тому половинчатому вигляді, в якому він був ухвалений Верховною Радою, мене не стільки дивує, скільки бентежить", — розповіла співавторка законопроєкту.

Вона також висловила сподівання, що ситуація, коли здорових громадян України до 25 років не можуть мобілізувати, а обмежено придатних можуть, все-таки буде врегульована.

Нагадаємо, законопроєкт №11379-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку" був ухвалений Верховною Радою ще 9 жовтня 2024 року. 15 жовтня його було направлено на підпис президентові, який, згідно з Конституцією, протягом 15 днів мав або підписати його, або повернути зі своїми вмотивованими та сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.

Законопроєкт мав на меті врегулювати питання надання відстрочки від мобілізації військовозобов'язаним до 25-річного віку, які раніше були визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час. Внаслідок юридичної колізії склалася ситуація, коли таких осіб можна призивати , а повністю придатних до 25 років – ні.

"Упродовж дії воєнного стану, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102–IX, військовозобов’язані, які до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист" від 21 березня 2024 року № 3621–IX були визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення ними 25-річного віку. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою", — йдеться, зокрема, у тексті законопроєкту, підписаному головою Верховної Ради.