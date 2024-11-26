Освобождение от мобилизации мужчин до 25 лет: в Раде назвали возможную причину, почему закон "завис"

В результате юридической коллизии сложилась ситуация, когда ограниченно пригодных можно призывать, а полностью пригодных – нет

Народный депутат Ирина Фриз не исключает, что причиной неподписания президентом Владимиром Зеленским принятого еще в октябре законопроекта об особенностях призыва ограниченно годных украинцев до 25 лет, может быть позиция командования Вооруженных Сил.

Такое мнение Фриз, соавтор упомянутого законопроекта №11379-д, высказала в комментарии "Телеграфу".

"Это не первый законопроект, который президент и не подписывает после принятия его Верховной Радой, и не возвращает на доработку со своими замечаниями. Я не исключаю, что на этапе подписания было заслушано мнение Генерального штаба по этому законопроекту", — сказала Фриз.

Указанную ситуацию народный депутат считает тем более странной, что из текста до второго чтения и, соответственно, из финальной версии законопроекта была изъята норма, которая касалась возможности увольнения с военной службы уже призванных лиц, которые будучи ограниченно годными в военное время, не достигли 25-летнего возраста.

"До второго чтения законопроект дошел в секвестрированной редакции. С самого начала речь шла и о (возможности увольнения с военной службы. — Ред.) тех, кого уже мобилизовали до 25 лет, после перепрохождения ими ВВК и изменения ими статуса. Эта часть была убрана. Поэтому то, что президент пока не подписывает законопроект даже в том половинчатом виде, в котором он был принят Верховной Радой, меня не столько удивляет, сколько смущает», — рассказала соавтор законопроекта.

Она также выразила надежду, что ситуация, когда здоровых граждан Украины до 25 лет не могут мобилизовать, а ограниченно годных могут, все-таки будет урегулирована.

Напомним, законопроект №11379-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины о прохождении военной службы во время мобилизации лицами, не достигшими 25-летнего возраста", был принят Верховной Радой еще 9 октября 2024 года. 15 октября он был направлен на подпись президенту, который, согласно Конституции, в течение 15 дней должен был либо подписать его, либо вернуть со своими мотивированными и сформулированными предложениями в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения.

Целью законопроекта было урегулирование вопроса предоставления отсрочки от мобилизации военнообязанным до 25-летнего возраста, которые ранее были признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе в мирное время, ограничено годными в военное время. В результате юридической коллизии сложилась ситуация, когда таких лиц можно призывать , а полностью годных до 25 лет – нет.

"На протяжении действия военного положения, введенного Указом Президента Украины "О введении военного положения в Украине" от 24 февраля 2022 года № 64/2022, утвержденного Законом Украины "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" от 24 февраля 2022 года № 2102-IX, военнообязанные, которые до вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту" от 21 марта 2024 года № 3621-IX были признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе в мирное время, ограниченно пригодными в военное время, не подлежат призыву на военную службу при мобилизации до достижения ими 25-летнего возраста. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию", — говорится, в частности, в тексте законопроекта, подписанном главой Верховной Рады.