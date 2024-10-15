До 25 років можуть мобілізувати: хто з чоловіків підлягає призову

Повістки можуть приходити не для призову

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Нещодавно зміни в законодавстві заборонили призивати на службу чоловіків до 25 років, однак є винятки.

Адвокати Євген Камишев і Руслан Мельник пояснили, хто за законом підлягає мобілізації, а хто — ні. Пише УНІАН.

Згідно з українським законодавством, чоловіки до 25 років, які є призовниками, офіційно не можуть бути мобілізовані до Збройних сил до досягнення відповідного віку. Однак, юристи звертають увагу на те, що громадяни цієї вікової категорії можуть отримувати повістки.

"Закон не обмежує категорії чоловіків, яким не можуть бути вручені повістки, але це робиться для уточнення військово-облікових даних. Вручення повістки особі до 25 років, яка раніше не проходила військової служби, не означає її мобілізації. Хоча на практиці можна натрапити на випадки, коли таких чоловіків все ж таки мобілізують", — зазначають юристи.

Кого можуть мобілізувати до 25 років

Чоловіки до цього віку можуть бути мобілізовані, якщо вони мають статус військовозобов'язаних. Цей статус можуть отримати ті, хто:

відслужив в армії в мирний час;

закінчив військовий виш або військову кафедру та має військово-облікову спеціальність.

Нагадуємо, що Кабмін видав постанову, яка дозволяє автоматизовано оновлювати дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Тому чоловіки віком від 16 до 25 років, які оформлюватимуть паспорт, автоматично вноситимуть до військового реєстру "Оберіг".

Тобто, молоді люди віком від 17 до 25 років зможуть ставати на облік без необхідності відвідування військкомату і проходження військово-лікарської комісії.

Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном. Актуальність електронних військових документів для військовозобов'язаних чоловіків, які знаходяться за межами держави, перевірятиметься через співпрацю з ДМС. Це дозволить забезпечити точність інформації та знизити ризик помилок через людський фактор.

У ТЦК зазначають, що хлопці до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження ВЛК, у тому числі ті, які перебувають за кордоном.

Раніше "Телеграф" писав, кого з чоловіків не можуть мобілізувати примусово. Нещодавні зміни в законодавстві забороняють призивати деякі категорії українців.