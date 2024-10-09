Рада підтримала звільнення від мобілізації частини молодих українців: деталі рішення

Документ затверджено в цілому

У середу, 9 жовтня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт 11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. Свої голоси за це рішення віддали 311 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. Відповідний законопроєкт ухвалено у другому читанні та в цілому.

Зазначимо, законопроєкт 11379-д має на меті надання відстрочки від мобілізації військовозобов'язаним до 25-річного віку, які раніше мали статус обмежено придатних за станом здоров'я, а після червня 2024 року визнані придатними до служби. Крім того, він спрямований на то, щоб розв'язати питання звільнення зі служби мобілізованих з числа тих, хто стояв на військовому обліку військовозобов'язаних як визнані непридатними до служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час і не досягли 25 років.

Після підтримки документа нардепами, до розділу VII додали пункт 4, згідно з яким військовозобов'язані, які до 4 травня стояли на обліку як такі, які за станом здоров'я визнані непридатними до служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час, — не підлягають мобілізації до досягнення 25-річного віку. Ця категорія під час воєнного стану може бути мобілізована лише за власним бажанням.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи мобілізують чоловіка, якому 59 років. Це питання цікавить багатьох, адже граничний вік для призову — 60 років.