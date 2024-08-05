До 25 років не мобілізуватимуть? Гончаренко оцінив шанси нашумілого законопроєкту у Раді

Законопроєкт вирішить юридичний казус

Комітет з нацбезпеки та оборони підтримав законопроєкт 11379д про скасовання мобілізації військовозобов’язаних чоловіків з 18 до 25 років. Тепер його винесуть на голосування у Верховній Раді.

Законопроєкт розроблений на базі законопроєкту 11379, автором якого є народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко. Нардеп впевнений, що законопроєкт приймуть. Про це він розповів у коментарі "Телеграфу".

Законопроєкт 11379д підтримали у комітеті

"Законопроєкт забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу або хто не має військової кафедри", ― написав Гончаренко.

Нардеп зазначив, що якщо Рада проголосує, то усі військовозобов’язані до 25 років, які були мобілізовані через юридичний казус, матимуть право на звільнення. Гончаренко буде наполягати, аби законопроєкт прийняли як тільки парламент збереться на засідання. Він також опублікував фотографії тексту законопроєкту.

Як Гончаренко оцінює шанси законопроєкту

"Впевнений, що приймуть. Нагадаю вам, що Комітет з нацбезпеки та оборони не розглядав цей законопроєкт, поки Верховна Рада окремим голосуванням на останньому засіданні не доручила, це до речі, дуже рідкісний випадок, Комітету його розглянути. За це рішення проголосувало 330 народних депутатів. Тобто, це більше ніж конституційна більшість. Тому я дуже оптимістично налаштований", ― розповів Гончаренко.

Нардеп зазначив, що альтернативні законопроєкти вже не можна подати. Якщо будуть якісь зміни, то їх внесуть до законопроєкту 11379д.

Чи дійсно в Україні мобілізують з 18 років

Після прийняття нового закону про мобілізацію стався юридичний казус. Деякі призовники (громадяни, яких призивають на строкову службу) автоматично стали військовозобов’язаними.

Річ у тому, що до набуття чинності нового закону про мобілізацію українці, які не могли проходити строкову службу за станом здоров’я, отримували статус "обмежено придатний" у воєнний час. Навесні цей статус скасували. Відповідно, громадяни отримали або статус "придатний" або "непридатний".

Саме на цей момент і звертав увагу Гончаренко. Він закликає прийняти законопроєкт 11379д та дати право звільнитись з Сил оборони тим, кого мобілізували через юридичну колізію.

Зазначимо, що є ще декілька підстав для мобілізації українців віком від 18 до 25 років:

власне бажання громадянина;

проходження строкової служби у мирний час;

наявність військово-облікової спеціальності, отриманої під час навчання у військовому навчальному закладі чи на військовій кафедрі.

"Телеграф" раніше повідомляв, чи трапляються випадки мобілізації 18-річних українців. На запитання відповів нардеп від СН.