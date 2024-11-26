Росія наступає рекордними темпами. Скільки територій вона захопила за місяць (карта)

Масштабне просування ворога почалося в липні

Російські війська прискорили наступ на сході України. Протягом останніх 7 днів ворогу вдалося захопити майже 235 квадратних кілометрів українських територій.

Про це пише на Reuters з посиланням на дані аналітиків та військових блогерів. Зазначається, що цей показник просування росіян за тиждень став рекордним у 2024 році. Видання наголосує, що російські війська за останній місяць зайняли територію, площа якої дорівнює половині площі Лондона.

Reuters нагадує, що російські війська прокотилися територією України на початку 2022 року, а потім були відкинуті на її схід і південь. Лінія фронту довжиною 1000 км (620 миль) була в основному нерухомою протягом двох років, аж до останнього, менш масштабного просування, яке почалося в липні.

За даними аналітиків DeepState, за останній тиждень російська армія захопила майже 235 квадратних кілометрів в Україні, що є тижневим рекордом за 2024 рік. У листопаді російські війська зайняли 600 квадратних кілометрів.

Водночас військовий аналітик фінської Black Bird Group Пасі Пароїнен, заявив, що в листопаді російські війська взяли під контроль приблизно 667 квадратних кілометрів, посилаючись на дані, які, за його словами, можуть включати деякі жовтневі успіхи, помічені із запізненням.

За даними Reuters, Росія зараз контролює 18% території України. Вони включають весь Крим, трохи більше 80% Донбасу і більше 70% Запорізької та Херсонської областей на півдні, а також трохи менше 3% Харківської області.

Раніше "Телеграф" писав, що зараз найгарячіше і найважче місце на фронті – це район Курахового. Від місця, де просувається ворог, лишилось декілька кілометрів до кордону Дніпропетровської області. Окрім цього, у Кураховому війська РФ захопили 25% міста.