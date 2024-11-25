Росіяни захопили два села та мають масштабне просування на Донбасі (карта)

У Генштабі назвали втрати ворога

В Україні розпочався 1006-й день війни з Росією. Минулої доби, 24 листопада, ворог окупував два населених пункти у Донецькій області.

Про це повідомляють аналітики DeepState. Росіяни захопили Катеринівку та Юрʼївку. А також просунулись на Донбасі.

Катери́нівка — село Мар'їнської міської громади Покровського району. На фронті це одна з найгарячіших точок.

Юріївка розташована в 30 км на південь від міста Покровськ. Саме це село вдалось захопити ворогу.

Просування росіян також є в інших ділянках фронту. Мова йде за 9 населених пункта.

"Просунувся біля Новомлинська, Стельмахівки, Великої Новосілки, Жовтого, Зорі, Новодмитрівки, Вознесенки, Іллінки та Курахового", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть у Генштабі

За даними Генштабу, милої доби відбулось на фронті відбулось 198 бойових зіткнень. Найважче на Покровському та Курахівському напрямках.

На Куп’янському напрямку агресор проводив атаки біля Новомлинська, Колісниківки, Кругляківки, Сенькового та Лозової. Українські захисники зупинили 11 ворожих атак, ще чотири тривають дотепер. Також противник завдав авіаудару по Богуславці.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 41 раз атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Григорівки, Даченського, Пустинки та Чумацького. Наші захисники відбили 32 штурмові дії ворога, ще точаться дев’ять боєзіткнень.

"За наявними даними на цей час втрати ворога на напрямку склали 336 військовослужбовців вбитими та пораненими, також українські воїни знищили два танки, дві бойові броньовані машини, дев’ять автомобілів та артилерійську систему окупантів", — йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 57 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Берестки, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Романівка, Єлизаветівка та Ганівка. 50 боєзіткнень завершено, ще сім – досі продовжуються.

"Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує нищити керованими авіаційними бомбами свої села та міста, українські воїни за сьогодні відбили 21 атаку ворога, боєзіткнення тривають", — пишуть у Генштабі.

Раніше "Телеграф" писав, що зараз найгарячіше і найважче місце на фронті – це район Курахового. У місці просування ворога лишилось дуже близько до кордону Дніпропетровської області. Окрім цього, у Кураховому війська РФ захопили 25% міста. А також вдарили по тепловій електростанції.