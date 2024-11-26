Россия наступает рекордными темпами. Сколько территорий она захватила за месяц (карта)

Масштабное продвижение врага началось в июле

Российские войска ускорили наступление на востоке Украины. За последние 7 дней врагу удалось захватить почти 235 квадратных километров украинских территорий.

Об этом пишет на Reuters со ссылкой на данные аналитиков и военных блоггеров. Этот показатель продвижения россиян за неделю стал рекордным в 2024 году. Издание отмечает, что российские войска за последний месяц заняли территорию, площадь которой равна половине площади Лондона.

Reuters напоминает, что российские войска прокатились по территории Украины в начале 2022 года, а затем были отброшены на ее восток и юг. Линия фронта протяженностью 1000 км (620 миль) была в основном неподвижной в течение двух лет, вплоть до последнего, менее масштабного продвижения, которое началось в июле.

По данным аналитиков DeepState, за последнюю неделю российская армия захватила почти 235 квадратных километров в Украине, что является недельным рекордом за 2024 год. В ноябре российские войска заняли 600 квадратных километров.

В то же время военный аналитик финской Black Bird Group Паси Пароинен заявил, что в ноябре российские войска взяли под контроль примерно 667 квадратных километров, ссылаясь на данные, которые, по его словам, могут включать некоторые октябрьские успехи, замеченные с опозданием.

По данным Reuters, Россия в настоящее время контролирует 18% территории Украины. Они включают в себя весь Крым, чуть более 80% Донбасса и более 70% Запорожской и Херсонской областей на юге, а также чуть менее 3% Харьковской области.

Ранее "Телеграф" писал, что сейчас самое горячее и самое тяжелое место на фронте – это район Курахово. От места, где продвигается враг, осталось несколько километров к границе Днепропетровской области. Кроме этого, в Курахово войска РФ захватили 25% города.