До Дніпропетровщини лишилося 8 км. Наскільки серйозна ситуація у Кураховому (карта)

Втримання міста зараз – це вже дуже тактично невигідне завдання, пише Бутусов

Зараз найгарячіше і найважче місце на фронті – це район Курахового. У місці просування ворога лишилось дуже близько до кордону Дніпропетровської області.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Він проаналізував ситуацію, яка склалася на критичних ділянках фронту станом на 16 листопада.

За його словами, у районі Курахового ворог зосереджує свої основні зусилля, саме місто під ударом. Ворог просувається з усіх сторін.

"Ми бачимо, які глибокі охоплення з півдня зараз ворог робить після захоплення Вугледару. Російський наступ на цьому напрямку зупинити не вдається. Буквально сотні квадратних кілометрів ворогу вдалося захопити тільки на одному цьому напрямку в цьому році. Курахове вже фактично охоплено з флангів дуже глибоко. І утримання вже цього району, який насправді є дуже вигідним тактичним рубежем оборони, зараз вже є невигідним для нас через те, що ворог з флангів глибоко охопив комунікації і ускладнив оборону", — пише Бутусов.

Також у виданні зазначається, що фактично наші війська зараз мають думати про організований відхід з деяких ділянок фронту, де фактично можна говорити, що ворог намітив оперативне оточення в районі Курахового.

Бутусов каже, що у цьому місці тут вже дуже близько до кордонів з Дніпропетровською областю, з центральною Україною.

"Найближча точка на цій ділянці – це 8 кілометрів. Всього 8 кілометрів, і ворог вже вийде до Дніпропетровщини", — пише він, додаючи, що ворог має перевагу в цьому районі, управління бойовими діями у них здійснюється більш організовано, більш цілеспрямовано.

"Як не прикро, будемо говорити про дії, методи управління командування ОТУ "Донецьк", яке не може стабілізувати ситуацію. Ворог зараз зробив для себе Курахове дуже зручним виступом у фронті, який вони намагаються зрізати. Для нас втримання Курахового зараз – це вже дуже тактично невигідне завдання, дуже важке, тому що воно потребує великої кількості сил, а ворог може диктувати ініціативу, завдавати ударів з різних сторін", — йдеться у матеріалі видання.

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