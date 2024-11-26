Знадобиться у разі переговорів з РФ. У Байдена зробили заяву щодо нової зброї для України

Країни G7 підтвердили свої зобов'язання

Адміністрація президента США Джо Байдена продовжить зусилля щодо нарощування військової допомоги Україні. Також підтримку Києва продовжать країни G7.

Про це у вівторок, 26 листопада, на пресконференції в Італії за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів G7 заявив голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен, пише Суспільне. За його словами, такі дії допоможуть Києву "відповісти на ескалацію, що проводиться Росією".

"У час, що залишився цій адміністрації, ми маємо намір зробити все можливе, щоб Україна мала все потрібне для збройної боротьби протягом 2025 року. Або, у разі переговорів, щоб у них була можливість вести їх з позиції сили", – наголосив держсекретар.

Він також заявив, що країни G7 взяли на себе зобов'язання підтримувати Україну і наступного 2025 року. За словами Блінкена, вони мають намір забезпечувати Київ фінансуванням та боєприпасами.

"Сьогодні наші партнери по G7 заявили про зобов'язання щодо рішучої підтримки України на початку і протягом 2025 року, продовжуючи справді безпрецедентне партнерство", – сказав держсекретар.

За словами Блінкена, Україна бореться не лише за себе, але й за весь світ. Він наголосив, що вона захищає принципи, що лежать в основі міжнародного права:

"Вона бореться за нас, тому що те, про що ми говорили з самого початку, і причина, чому так багато країн беруть участь у захисті України, полягає в тому, що агресія, яку чинить Росія, — це не лише агресія проти України та її народу. Це агресія проти самих принципів, які лежать в основі міжнародної системи і є необхідними для підтримання миру і стабільності", — підкреслив Блінкен.

Державний секретар зазначив, що інвестиції США в допомогу Україні приносять користь не лише у військовій площині, а й сприяють розвитку власної оборонно-промислової бази. За його словами, це сприяє створенню робочих місць та зміцненню національної економіки.

"Підтримка України — це стратегічний національний інтерес Сполучених Штатів, і це спільний інтерес наших європейських партнерів. Цей національний інтерес полягає в тому, щоб переконатися, що у нас немає світу конфліктів, що ми підтримуємо міжнародне право. Ми підтримуємо систему, яка є нашим найкращим способом гарантувати, що не буде війни, і що ми можемо підтримувати мир і стабільність", — підсумував Блінкен.

Нагадаємо, Міністерство оборони США офіційно відкрило тендери для американських військових підрядників, які будуть працювати в Україні. Підрядники будуть займатися ремонтом американської військової техніки, переданої Збройним силам України, та іншого озброєння.