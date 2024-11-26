Пригодится в случае переговоров с РФ. У Байдена сделали заявление о новом оружии для Украины

Страны G7 подтвердили свои обязательства

Администрация президента США Джо Байдена продолжит усилия по наращиванию военной помощи Украине. Также поддержку Киева продолжат страны G7.

Об этом во вторник, 26 ноября, на пресс-конференции в Италии по итогам встречи министров иностранных дел стран-членов G7 заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен, пишет Общественное. По его словам, такие действия помогут Киеву "ответить на проводимую Россией эскалацию".

"За время, оставшееся этой администрации, мы намерены сделать все возможное, чтобы Украина имела все необходимое для вооруженной борьбы в течение 2025 года. Или, в случае переговоров, чтобы у них была возможность вести их с позиции силы", — подчеркнул госсекретарь.

Он также заявил, что страны G7 обязались поддерживать Украину и в следующем 2025 году. По словам Блинкена, они намерены снабжать Киев финансированием и боеприпасами.

"Сегодня наши партнеры по G7 заявили об обязательствах по решительной поддержке Украины в начале и в течение 2025 года, продолжая действительно беспрецедентное партнерство", – сказал госсекретарь.

По словам Блинкена, Украина борется не только за себя, но и за весь мир. Он подчеркнул, что она защищает лежащие в основе международного права принципы

"Она борется за нас, потому что то, о чем мы говорили с самого начала, и причина, почему так много стран участвуют в защите Украины, заключается в том, что агрессия, которую оказывает Россия, — это не только агрессия против Украины и ее народа. Это агрессия против самих принципов, которые лежат в основе международной системы и необходимы для поддержания мира и стабильности", — подчеркнул Блинкен.

Государственный секретарь отметил, что инвестиции США в помощь Украине приносят пользу не только в военной плоскости, но и способствуют развитию собственной оборонно-промышленной базы. По его словам, это способствует созданию рабочих мест и укреплению национальной экономики.

"Поддержка Украины — это стратегический национальный интерес Соединенных Штатов, и это общий интерес наших европейских партнеров. Этот национальный интерес состоит в том, чтобы убедиться, что у нас нет мира конфликтов, что мы поддерживаем международное право. Мы поддерживаем систему, которая является нашим лучшим способом гарантировать, что не будет войны, и что мы можем поддерживать мир и стабильность", — подытожил Блинкен.

Напомним, Министерство обороны США официально открыло тендеры для американских военных подрядчиков, работающих в Украине. Подрядчики будут заниматься ремонтом американской военной техники, переданной Вооруженным силам Украины и другого вооружения.