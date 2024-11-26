В Німеччині запропонували провести новий "Рамштайн": коли відбудеться та на якому рівні

Зараз тривають переговори щодо формату зустрічі, в тому числі на рівні лідерів та за участі президента США Джозефа Байдена

У Німеччині в грудні цього року може відбутися додаткова зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Однією з опцій стануть переговори на вищому рівні – лідерів країн-учасників.

Про це заявив у Києві керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, генерал Бундесверу Крістіан Фройдінг, повідомляє "Європейська правда". Він зазначив, що зараз тривають переговори щодо формату зустрічі, в тому числі на рівні лідерів та за участі президента США Джозефа Байдена.

"Я сподіваюся, що в грудні, до Різдва, відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн" з адміністрацією Байдена, яка йде у відставку. Існує дискусія, на якому рівні може відбутися ця зустріч – на рівні лідерів чи на рівні міністрів оборони", – сказав генерал.

За словами Фройдінга, зміна президента США у січні – це не проблема, як і зміна вертикалі виконавчої влади. Він вважає, що це навпаки, дозволить зафіксувати наміри зберегти постачання допомоги для Збройних сил України. Також генерал підкреслив необхідність саме особистої зустрічі, а не зустрічі через відеозв'язок.

"Ми підтримуємо те, щоб ця "Рамштайн-зустріч" відбулася в оффлайн-режимі – незалежно від того, який рівень представництва буде узгоджений. Ми переконані, що зустріч до зміни уряду США була б дуже корисною і дала б чіткий сигнал країнам-партнерам, що ми продовжимо нашу підтримку України незалежно від того, що відбувається в США", – резюмував він.

Нагадаємо, що у неділю, 13 жовтня, стало відомо, що запланованого заздалегідь засідання контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") за участю лідерів країн, не відбудеться. Причиною цього є те, що візит американського президента Джо Байдена до Європи буде скороченим. Згідно з оприлюдненою інформацією, президент США Джо Байден планує у четвер (17 жовтня) прибути до Німеччини з візитом.

Як відомо, 12 жовтня Джо Байден мав головувати на засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні – формату "Рамштайн". Однак через наближення урагану "Мілтон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи.

Пізніше стало відомо, що засідання "Рамштайну" відкладають на поки не визначену дату. "Телеграф" дізнався у політолога Володимира Фесенка, чому насправді перенесли "Рамштайн".