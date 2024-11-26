"Непопулярні рішення": розвідник пояснив, як Україна та Захід можуть тиснути на Росію

Розвиток Росії та Китаю не вигідно для США

Вплинути на Росію можна лише силою. Західним лідерам потрібно ухвалювати непопулярні рішення.

Про це Герой України, командир дивізіону артилерійської розвідки ОАБр Нацгвардії України Віталій ("Десна"), Литвин розповів в інтерв’ю "Телеграфу" в рамках проєкту "Лінія спротиву" . За його словами, цими силовими методами тиску на Москву для України є нарощування військового потенціалу, виробництво сучасних технологій, протидія засобам розвідки, БПЛА, вступ до НАТО.

Заходу ж, зазначає Литвин, потрібно приймати непопулярні рішення, як, наприклад, дозвіл на удари його зброєю в глиб РФ.

"Що може підкріпити нашу ППО, це допомога наших партнерів, наприклад, Польщі, яка буде збивати ракети, що пролітають над нею (і вони їх не збивають) і які летять над західною частиною України. Тоді ми зможемо ті засоби ППО передислокувати ближче на північ та південь і прикривати наші міста тут", — сказав він.

Розвідник пояснює, що розвиток Росії та Китаю невигідний для США.

"Так ми маємо дві сили, які розуміють, що багато питань буде вирішуватись на полі бою в Україні. Поки РФ втрачає в ціні на нафту, її продають Норвегія, Америка, Канада. Світ розуміє, що США можуть покласти забезпечення України озброєнням на ЄС, чи інших країн — членів НАТО. Є ризик, що Штати стануть виділять менше коштів і, знову ж таки, перекладуть це на Євросоюз", — вважає Литвин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Німеччині запропонували провести новий Рамштайн.