Пентагон офіційно розмістив тендери на роботу військових підрядників США в Україні

Кількість підрядників, які можуть взяти участь у тендері, поки що не дуже велика

Міністерство оборони США офіційно відкрило тендери для американських військових підрядників, які будуть працювати в Україні. Підрядники будуть займатися ремонтом американської військової техніки, переданої Збройним силам України, та іншого озброєння.

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу 25 листопада. Вона зазначила, що кількість підрядників, які можуть взяти участь у тендері, поки що не дуже велика.

"Ми оголосили, що проводимо тендери для невеликої кількості підрядників, які приїдуть в Україну для допомоги з ремонтом і обслуговуванням", – підтвердила вона.

Водночас Сінгх не назвала точної кількості підрядників, проте пообіцяла, що уточнить цю інформацію. Інші дані не розголошуються з міркувань безпеки, оскільки підрядники будуть ремонтувати зброю армії, яка воює.

Нагадаємо, що на початку листопада чинний президент США Джозеф Байден зняв заборону на роботу американських спеціалістів в Україні. Тепер в країні з’являться американські військові підрядники, які працюватимуть в першу чергу з винищувачами F16 та системами ППО Patriot.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у лютому у мережі зафіксували, ймовірно, перший випадок ушкодження українських систем залпового вогню HIMARS. До цього про такі факти не повідомлялося. Зважаючи на все, пошкодження були отримані не внаслідок прямого влучення, а в результаті розльоту осколків.