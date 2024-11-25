Що у Плані перемоги Зеленського не подобається США: головні пункти

Планувалося, що в Республіканській партії США після приходу Трампа до влади підтримають ідеї Зеленського

План перемоги України, який представив президент Володимир Зеленський ще у жовтні, містить окремі плани. Вони були виписані з розрахунку на розуміння з боку Республіканської партії США.

Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна". Зокрема, там йдеться про створення корисних копалин на території України. Особливо це стосується родовищ літію – цей метал вкрай необхідний в епоху розвитку електроніки та популярності електромобілів.

Україна хоче отримати від нової адміністрації США військово-політичні та економічні гарантії. Іншими словами, якщо іноземні бізнес-компанії почнуть розробку цих родовищ і опиняться перед загрозою нового російського вторгнення, то вони звертатимуться до влади своїх країн із закликом захистити активи цих компаній.

Водночас у Республіканській партії дивляться на поточні події прагматичніше. За даними видання, там не припускають повернення кордонів 1991 року, включаючи Крим та Донбас. Іншими словами, якщо на Житомирщині є літій, його треба захищати. А вугілля з Донбасу Штатам не потрібне — вони мають своє.

Крім того, аргументи про "нашу землю" і "наших людей", яких треба повернути, республіканці не сприймають. У публікації наголошується: якщо Україна, на думку деяких республіканців, "втратила" Донбас 10 років тому, то там уже нібито "живуть не українці". Під словом "втратила" мається на увазі російська окупація частини територій Донецької та Луганської областей, починаючи з 2014 року.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Зеленський відверто висловився з приводу закінчення війни та вступу до України НАТО.