В Берліні пройде цікава виставка за участі сучасних українських митців

Сучасне українське мистецтво надихає

З 5 по 22 грудня у Берліні відбудеться виставка "Обличчя Ока", що поєднує твори художників післявоєнної Німеччини із досвідом сучасних українських митців, свідків нової війни в Європі.

В експозиції будуть представлені роботи Володимира Буднікова, Бернхарда Вогта, Юрія Лейдермана, Влади Ралко і Дітера Рукхаберле. Подія відбудеться у Hotel Continental – Art Space in Exile за підтримки мистецького об’єднання "ЧервонеЧорне" і резиденції a_brücke.

"Обличчя Ока" — кураторський проєкт Влади Ралко, в якому мисткиня досліджує концепцію "бачення" та людської відповідальності перед обличчям соціокультурних катастроф. "По суті, людське існування тримається на сітківці – крихкій координатній сітці, яка потребує постійного оновлення", – пояснює Влада Ралко.

За її словами, роботи п’яти самостійних художників із різними мистецькими біографіями та політичним досвідом об’єднано так, щоб "одночасне звучання їхніх висловлювань у єдиному місці викресало бодай якесь світло, яке би пролилося на нашу спільну картину буття".

Виставка "Обличчя Ока" відбудеться за підтримки мистецького об’єднання "ЧервонеЧорне" та резиденції A Brücke. "ЧервонеЧорне" – це фундація, яке заснував бізнесмен, колекціонер та меценат Юрій Сташків у Каневі.

"ЧервонеЧорне" співпрацює з Владою Ралко з 2011 року. Під час повномасштабної війни взаємодія з художницею відбувається у берлінській резиденції мистецького об’єднання.

Концепція проєкту полягає в докорінному переосмисленні розуміння того, чим насправді є робота художника в резиденції. Оскільки статус переміщених осіб став новою буденністю для багатьох українців, a_brücke не прив’язана до конкретного місця, але натомість, перебуває в русі залежно як від вимог щодо розвитку теми кожного конкретного етапу, так і від змінних можливостей проживання часу війни в екзилі.

Учасники виставки

Володимир Будніков. Народився у 1947 році в Києві. У 1971 закінчив Київський художній інститут (тепер Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури). З 1969 року розпочав активну виставкову діяльність. Віддає перевагу абстрактному живопису, вважаючи його основою реалістичного сприйняття світу.

В своїх мистецьких дослідженнях повертає живопис до його буквальної сутності, коли живопис буквально стає "живим письмом", свідченням у чинному часі. Багато працює з малюванням на папері, а також, із просторовими об’єктами.

Живе і працює у Києві та Берліні.

Бернхард Вогт

Народився в Ерфурті в 1949 році. З 1976 по 2012 рік працював у освітній галузі з молоддю. У своєму мистецтві наслідує та розвиває традиції Баугаузу. Тематичний фокус творчості – політичне та літературне підґрунтя новітньої німецької історії.

Працює переважно з друкованою графікою, зокрема, технікою лінориту, а також, із дерев’яною скульптурою, де балансує на межі візуального мистецтва та ужиткового дизайну. Живе і працює в Берліні.

Юрій Лейдерман

Український художник і письменник. Народився в Одесі у 1963. У мистецьких практиках переважно зосереджувався на інсталяції та перформансі. З початку 2010-х перейшов до більш традиційних медіа, як-то живопис і графіка, де сконцентрувався на феномені проявів політичного в інтимних образах.

Учасник багатьох персональних і групових виставок сучасного мистецтва. Живе та працює в Берлині.

Влада Ралко

Народилася в Києві в 1969 році. У 1994 році розпочала активну виставкову діяльність. У центрі мистецьких проектів – людина та якості, що вирізняють її серед решти живого світу.

Художні практики включають живопис, роботи на папері, просторові об’єкти, асамбляж та кераміку. Есеї про мову мистецтва та його зв’язок із філософією та політикою, а також, поезії є важливою частиною творчості художниці. Працює у Києві та Берліні

Дітер Рукгаберле

Народився у 1938 році в Штутгарті, помер у 2018 році в Берліні. Німецький художник і діяч. Роботи Рукгаберле заглиблені у теми життя та смерті, а також, політичної сутності людської натури, пошуки нових поетичних форм і позицій критичного осмислення сучасності.

Він був співзасновником різних мистецьких інституцій, таких як nGbK та Staatliche Kunsthalle Berlin, директором якої він був протягом багатьох років. З 2019 року існує спонсорська премія Дітера Рукхаберле.

Інформація про виставку:

Місце: Hotel Continental — Art Space in Exile (Elsenstraße 87, 12435 Berlin)

Тривалість виставки: 06.12 — 22.12

Графік роботи:

вівторок — п'ятниця 16:00-20:00

Субота-неділя 14:00-18:00

Вхід вільний.

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