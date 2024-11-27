В Берлине пройдет интересная выставка при участии современных украинских художников

Современное украинское искусство вдохновляет

С 5 по 22 декабря в Берлине состоится выставка "Лицо Ока", объединяющая произведения художников послевоенной Германии с опытом современных украинских художников — свидетелей новой войны в Европе.

В экспозиции будут представлены работы Владимира Будникова, Бернхарда Вогта, Юрия Лейдермана, Влады Ралко и Дитера Рукхаберле. Событие состоится в Hotel Continental – Art Space in Exile при поддержке художественного объединения "КрасноеЧерное" и резиденции a_brücke.

"Лицо Ока" — кураторский проект Влады Ралко, в котором художница исследует концепцию "видения" и человеческой ответственности перед лицом социокультурных катастроф.

"По сути, человеческое существование держится на сетчатке – хрупкой координатной сетке, нуждающейся в постоянном обновлении", – объясняет Влада Ралко.

По ее словам, работы пяти самостоятельных художников с разными художественными биографиями и политическим опытом объединены так, чтобы "одновременное звучание их высказываний в единственном месте высекало хоть какой-то свет, который бы пролился на нашу общую картину бытия".

Выставка "Лицо Ока" состоится при поддержке художественного объединения "КрасноеЧерное" и резиденции A Brücke. "Красное Черное" – это фонд, который основал бизнесмен, коллекционер и меценат Юрий Сташков в Каневе.

"КрасноеЧерное" сотрудничает с Владой Ралко с 2011 года. В ходе полномасштабной войны взаимодействие с художницей происходит в берлинской резиденции художественного объединения.

Концепция проекта заключается в коренном переосмыслении понимания того, чем на самом деле является работа художника в резиденции. Поскольку статус перемещенных лиц стал новой обыденностью для многих украинцев, a_brücke не привязана к конкретному месту, но вместо этого, находится в движении в зависимости как от требований по развитию темы каждого конкретного этапа, так и от переменных возможностей проживания времени войны в экзиле.

Участники выставки

Владимир Будников. Родился в 1947 году в Киеве. В 1971 году окончил Киевский художественный институт (теперь Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры). С 1969 года начал активную выставочную деятельность. Предпочитает абстрактную живопись, считая ее основой реалистического восприятия мира.

В своих художественных исследованиях возвращает живопись к ее буквальной сущности, когда живопись буквально становится "живым письмом", свидетельством настоящего. Много работает с рисованием на бумаге, а также, с пространственными объектами.

Живёт и работает в Киеве и Берлине.

Бернхард Вогт

Родился в Эрфурте в 1949 году. С 1976 по 2012 год работал в сфере образования с молодежью. В своем искусстве следует и развивает традиции Баугаузу. Тематический фокус творчества – политическая и литературная основа новейшей немецкой истории.

Работает преимущественно с печатной графикой, в частности, техникой линорита, а также с деревянной скульптурой, где балансирует на грани визуального искусства и дизайна. Живёт и работает в Берлине.

Юрий Лейдерман

Украинский художник и писатель. Родился в Одессе в 1963. В художественных практиках преимущественно сосредотачивался на инсталляции и перформансе.

Участник многочисленных персональных и групповых выставок современного искусства. Живёт и работает в Берлине.

Влада Ралко

Родилась в Киеве в 1969 году. В 1994 году начала активную выставочную деятельность. В центре художественных проектов – человек и качества, которые отличают его от остального живого мира.

Художественные практики включают живопись, работы на бумаге, пространственные объекты, ассамбляж и керамику. Эссе о языке искусства и его связи с философией и политикой, а также поэзии является важной частью творчества художницы. Работает в Киеве и Берлине

Дитер Рукгаберле

Родился в 1938 году в Штутгарте, умер в 2018 году в Берлине. Немецкий художник и деятель искусства. Работы Рукгаберле углублены в темы жизни и смерти, а также политической сущности человеческой натуры, поиски новых поэтических форм и позиций критического осмысления современности.

Он был соучредителем различных институтов, таких как nGbK и Staatliche Kunsthalle Berlin, директором которой он был на протяжении многих лет. С 2019 существует спонсорская премия Дитера Рукхаберле.

Информация о выставке:

Место: Hotel Continental – Art Space in Exile (Elsenstraße 87, 12435 Berlin)

Продолжительность выставки: 06.12 — 22.12

График работы:

вторник — пятница 16:00-20:00

Суббота-воскресенье 14:00-18:00

Вход свободный.

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